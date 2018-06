La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 Camino al Mundial:

Viernes negro para Argentina; Lanzini quedó afuera por lesión











FALTAN 5 DÍAS CROACIA LE GANÓ A SENEGAL Tras empezar perdiendo, se impuso por 2 a 1 en uno de los cuatro amistosos de ayer. La Selección de Croacia, que será rival de Argentina en el Grupo D de la Copa del Mundo "Rusia 2018", derrotó por 2-1 a Senegal en uno de los cuatro partidos amistosos premundialistas que se disputaron ayer. Ismaila Sarr adelantó a Senegal, pero Ivan Perisic y Andrej Kramaric dieron vuelta el encuentro a favor del elenco croata durante el segundo tiempo del cotejo disputado en Osijek. Ayer, además, el último campeón del mundo, Alemania superó 2-1 a Arabia Saudita (Selección dirigida por el argentino Juan Antonio Pizzi), mientras que Suiza venció 2-0 a Japón y Polonia igualó 2-2 con Chile. En la continuidad de los partidos amistosos premundialistas, hoy se enfrentarán: Suecia vs Perú; Dinamarca vs México; Túnez vs España; y Francia vs Estados Unidos. El mediocampista se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante el entrenamiento de ayer. Sampaoli definiría hoy a su reemplazante. El mediocampista de la Selección argentina Manuel Lanzini sufrió ayer la "rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha" en el entrenamiento realizado en Barcelona y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018, a ocho días del debut el equipo conducido por Jorge Sampaoli, que hoy definiría a su reemplazante. El futbolista sufrió la lesión mientras realizaba un ejercicio con pelota en el turno matutino y, cuando quiso dar un pase, se le trabó la rodilla derecha en el césped, provocando la ruptura. Lanzini padeció una situación similar en 2016 cuando había sido convocado por el entrenador Julio Olarticoechea para representar a la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En un amistoso previo de preparación frente a Colombia el mediocampista sufrió un esguince en la rodilla izquierda, por lo cual fue desafectado y es esa oportunidad fue reemplazado por Cristian Pavón, quien estaba en la lista de reserva. Lanzini tenía grandes chances de ser titular en el partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Islandia en el debut del Mundial de Rusia el próximo sábado 16 de junio y Sampaoli deberá designar un reemplazante en la lista de buena fe del conjunto nacional para la Copa del Mundo. La danza de nombres para su reemplazo (no necesariamente debe salir de la reserva de 35 jugadores) incluye a Enzo Pérez, Diego Perotti, Leonardo Paredes, Guido Pizarro y Pablo Pérez. Otros dos de los futbolistas que tendrían posibilidades de reemplazar a Lanzini son Ángel Correa y Erik Lamela, quienes mantuvieron reuniones con Sampaoli previo a que el entrenador diera la lista de 35 jugadores. EL ENTRENAMIENTO Ayer, la mañana de entrenamiento de la Selección Argentina en la Ciudad Deportiva Joan Gamper comenzó con ejercicios divididos en dos bloques. En la primera mitad trabajaron los defensores y volantes, enfocándose en situaciones tácticas en espacio reducido y en un sector específico del campo de juego. En tanto, los delanteros completaron la segunda parte con movimientos de definición y ejercicios de ataque con apoyo defensivo de sparrings. Los tres arqueros, junto a los otros dos que integran el equipo de sparrings, trabajaron junto a Martín Tocalli en acciones típicas del puesto. La noticia positiva fue que Cristian Pavón volvió a entrenarse sin problemas a la par de sus compañeros.

UNA BAJA DOLOROSA. LANZINI SE PERFILABA COMO POSIBLE TITULAR PARA EL DEBUT.



Camino al Mundial:

Viernes negro para Argentina; Lanzini quedó afuera por lesión

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: