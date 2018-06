La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 Breves Deportivas







#RG2018; DELPO NO PUDO: El tandilense Juan Martín Del Potro quedó eliminado de Roland Garros.- TURISMO CARRETERA: La categoría más popular del automovilismo nacional comenzará este sábado su actividad.- LOS PUMAS EN SAN JUAN: la Selección Argentina de rugby se medirá esta tarde frente a Gales.- FÚTBOL DE ASCENSO: Hoy se definirán los Reducidos de la Primera C y la Primera D. TURISMO CARRETERA La categoría más popular del automovilismo nacional comenzará este sábado su actividad de cara al "Desafìo de las Estrellas", en el marco de la séptima fecha de su calendario. En el circuito internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, hoy se realizarán tandas de entrenamiento y la competencia, catalogada de especial por la ACTC, no tendrá la habitual clasificación ni las series para determinar la grilla de la final, sino que serán ordenados en tres pelotones de acuerdo a su posición en el torneo actual. LOS PUMAS EN SAN JUAN En el primer test match de la ventana de junio, la Selección Argentina de rugby se medirá esta tarde frente a Gales en un partido que comenzará a las 16.40 en el estadio Bicentenario de San Juan. Los quince titulares serán Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán) y Santiago García Botta. FÚTBOL DE ASCENSO Hoy se definirán los Reducidos de la Primera C y la Primera D. Por el boleto a la Primera B Metropolitana, desde las 13 jugarán Argentino de Quilmes frente a Justo José de Urquiza, que en la ida se impuso 1-0. En tanto, en la menor de las categorías de Ascenso, Lamadrid recibirá a Atlas en Villa Devoto después de haber igualado sin goles en el primer partido de la serie. #RG2018: DELPO NO PUDO El tandilense Juan Martín Del Potro quedó eliminado de Roland Garros tras perder ayer en sets corridos frente a Rafael Nadal en una de las semifinales de este Grand Slam que se disputa en París. El tandilense pudo plantear un partido parejo hasta el 4-4 iguales del primer set, momento en que tuvo situaciones de break. Sin embargo, no las concretó y de allí en adelante fue todo del Nº 1 del mundo, quien terminó ganando cómodamente por 6-4, 6-1 y 6-2. En busca de su 11º título en el Bois de Boulogne, Nadal se enfrentará el domingo en la final frente al austríaco Dominic Thiem, quien ayer venció 7-5, 7-6 y 6-1 al italiano Marco Cecchinato.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: