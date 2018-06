Lo que debes saber sobre la obsesión por los dientes blancos

La blancura de los dientes es prioridad para ciertas personas, pues lo asocian con una buena limpieza. Dientes con colores que van desde el gris hasta el amarillo en la dentadura generan desde incomodidad hasta molestias incontrolables. Esa obsesión por mantener la dentadura extremadamente blanca tiene su nombre. Se trata de Blancorexia, que no es más que un impulso que lleva a las personas a realizarse blanqueamientos regulares que llevan a resultados negativos. Color real de los dientes Realmente el color de los dientes no es blanco. De hecho, al ver unos dientes extremadamente blancos es fácil deducir que no son reales y que tuvieron un blanqueamiento excesivo. El color natural se asemeja más a un tono marfil y además se condiciona por los hábitos alimenticios y consumo de ciertas drogas o medicamentos. Quienes ingieren café o gaseosa constantemente tiene un color más oscuro en sus dientes, al igual que las personas que fuman cigarrillos o algunas drogas. El blanco total no existe El paciente que persigue constantemente el blanco de sus dientes vive de la fantasía, ya que sólo se han registrado al menos 20 tonos de color en los dientes, pero no se ha evidenciado un blanco total similar a los que se pueden ver en caricaturas. De hecho, aunque el paciente se someta a múltiples blanqueamientos, el diente llegará a un tope en que no pasará a otro tono. Incluso, solo los dientes frontales llegan a un tono más blanco, mientras que los colmillos y muelas pueden bajar hasta tres tonos. Una persona que insiste en blanquearse los dientes debe ser orientado por el especialista e indicarle que debe acudir a un psicólogo, ya que los excesos con este tipo de procedimientos representan un peligro para el paciente. En caso de que un paciente insista en volver a blanquear sus dientes, hay otro tipo de métodos como la aplicación de carillas. Sin embargo, no todos son candidatos. Normalmente las carillas se colocan en dientes pequeños ya que se trata de una prótesis dental que se coloca sobre la dentadura real y genera un resultado natural. Un paciente que tenga los dientes excesivamente grandes no califica para las carillas. Puede realizarse un desgaste dental, pero no es lo recomendado por los especialistas. Consecuencias la obsesión por los dientes blancos Pueden provocar grietas, hipersensibilidad, o lesiones en la pulpa dentaria. Procedimiento adecuado para blanquear los dientes En principio, el dentista es el profesional indicado para realizar este tipo de tratamientos, puesto que el blanqueamiento es una técnica que requiere conocimientos especializados sobre los dientes. Asimismo, maneja los químicos necesarios para aplicar en la dentadura y conoce las dosis adecuadas que no generarán daños a largo plazo en las piezas, como pérdida de esmalte o irritar las encías. La persona que padece Blancorexia usualmente no sabe medir hasta donde es suficiente el blanqueamiento, por eso busca cualquier método para llevar su dentadura a un blanco de película. Como llegan a un punto en que los especialistas ya no atienden a sus solicitudes, buscan métodos caseros para cumplir su cometido, pero muchos de estos no causan resultados y más bien empeoran el daño en los dientes.



Lo que debes saber sobre la obsesión por los dientes blancos

