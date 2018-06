Derogación de la Tasa Vial: el intendente Abella no confirmó el veto

"Tenemos un grupo político opositor que se pelea para ver quién es más opositor. Y en esa pelea para ver quién es el más duro con la gestión municipal, nadie quiere quedar cerca de una medida que nació para generar obra pública". MEDIO AGUINALDO Y TARJETA DE COMPRAS Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, desde el Ejecutivo ya tienen todo listo para que este viernes 15 los trabajadores municipales tengan a disposición el medio aguinaldo. "Es un deseo del Intendente para que todos los municipales puedan contar con ese dinero antes del Día del Padre y disfrutar mejor esa fecha", explicaron. En tanto, también se están ultimando los detalles para el lanzamiento de una tarjeta de compras para los empleados municipales. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, se trataría de un beneficio que sólo se podrá utilizar en comercios locales y para determinados rubros "esenciales" como alimentos, indumentaria, calzado y electrodomésticos. En ese sentido, no entrarían "las grandes cadenas", sino comercios gestionados directamente por comerciantes de nuestra ciudad. El jefe comunal cuestionó el accionar de la oposición en el Concejo Deliberante a partir de la utilización del artículo 52 y la derogación de la Tasa de Red Vial en particular. "Quieren poder decir que soy un vetador serial", afirmó, aunque no confirmó el veto. "Tengo que hablar con los vecinos y si ellos me piden que siga para adelante, lo vamos a evaluar". Luego que la oposición consiguiera su objetivo de derogar la Tasa de Red Vial en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del último jueves, todo indicaba que el Intendente Sebastián Abella vetaría en lo inmediato esa ordenanza. Sin embargo, en un diálogo exclusivo que mantuvo con La Auténtica Defensa, no confirmó esa decisión, aunque aseguró que ése es el lugar al que intenta llevarlo la oposición a partir de la utilización del artículo 52 del Reglamento del HCD, el cual habilita a pasar a recinto proyectos "trabados" en comisiones. "Quieren poder decir que soy un vetador serial", aseguró el intendente. -¿Ya está confirmado entonces el veto a la derogación de la Tasa de Red Vial? -No, todavía no lo tengo decidido. Tengo que hablar con los vecinos y si ellos me piden que siga para adelante, lo vamos a evaluar. Y si no, le haremos caso a lo que diga la oposición. -Entonces, ¿qué lectura hace de lo sucedido en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, cuando la oposición aprobó la derogación de la Tasa de Red Vial? -Tenemos un grupo político opositor que se pelea para ver quién es más opositor. Y en esa pelea para ver quién es el más duro con la gestión municipal, nadie quiere quedar cerca de una medida que nació para generar obra pública. Y vamos a tener, de acá en adelante, a una oposición que a partir del artículo 52 encontró una ventana para generar a partir de su mayoría ordenanzas que pongan incómoda a la administración municipal y para decir después que soy un vetador serial. La única finalidad que tiene esto es que, en las próximas elecciones, puedan decir que el Intendente vetó las ordenanzas en las que ellos trabajaron. Esa es la lectura que hago. -Desde la oposición marcaron que la obra de asfalto en esos barrios fue anunciada con fondos del Gobierno Nacional y no de la Tasa de Red Vial. ¿Cuál es la realidad de la financiación de esta obra? -El Gobierno Nacional nos ha financiado un montón de obras gracias a la voluntad del Presidente. Obras en los barrios San Cayetano, San Felipe, Otamendi, asfalto en Pioneros y muchas más que son fondos que manda Nación. Al demorarse la llegada de los 55 millones de pesos para esta obra, lo que no significa que no van a llegar, sino que se retrasan, nos pareció criterioso utilizar la Tasa Vial para esta finalidad. Obviamente, un convenio por 27 cuadras de 55 millones de pesos no puede ser encarado de una sola vez por el Municipio con la recaudación 1.200.000 por mes de la Tasa de Red Vial. Entonces, mientras seguimos las gestiones por esos 55 millones, para comenzar la obra la dividimos en etapas, con una primera parte de 20 millones que es el dinero que podemos reunir entre la Tasa Vial y fondos del Municipio de libre disponibilidad. Así, de esas 47 cuadras, podemos empezar con 12 o 13 cuadras, a la espera de los fondos que nos deben llegar de Nación para culminar esta obra. -La oposición aseguró que el ajuste ya llegó a Campana y que por ello no se realiza la obra tal como fue anunciada. -Nosotros insistimos permanentemente por los fondos. Y no nos quedamos en los convenios firmados. Mientras están en ejecución lo ya acordados, vamos por nuevos. Permanentemente trabajamos así, mientras insistimos por lo que no llegan. Este convenio por 55 millones se firmó a partir de un goteo que da el combustible a nivel nacional. Se llama UCOFIN (Unidad de Coordinación de fideicomisos de Insfraestructura), el cual sigue existiendo, no ha sufrido ningún recorte y el Presidente de la Nación lo destinó a la obra de la cartera de Transporte de la Nación, buscando que se aceleren los tiempos del mejor funcionamiento del ferrocarril de cargas, el mantenimiento de rutas y la pavimentación de calles. El Gobierno Nacional está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, ahora, el financiamiento para estos asfaltos que teníamos conveniados los municipios se están redireccionando al BID. -¿Qué detalles tienen del cobro de la Tasa de Red Vial en el Municipio? -Nosotros queremos lo mejor para los vecinos y esta Tasa Vial fue creada para eso. Las estaciones de servicio que más dinero dejan en el Municipio por esta tasa son las de la ruta Panamericana, por donde pasan vecinos de cualquier punto del país. Y esta tasa tampoco afecta al GNC, que suelen tener familias más humildes o quienes realizan muchos kilómetros habitualmente. O sea: está comprobado que es una tasa que en casi el 70% no la pagan los vecinos de Campana. -¿Cómo analiza la manifestación de los vecinos en el recinto? -Lamentablemente, los vecinos de los barrios Héroes de Malvinas y Federal se encontraron con una oposición que, con tal de ir a fondo contra el gobierno municipal, se llevan puesta una tasa que va a financiar los 20 millones de pesos de la licitación que ya se hizo pública y que el 15 de junio definirá un ganador para que se puedan asfaltar las calles desde Demarco hasta Sierra, entre Negrete y Vigalondo. Pensábamos financiar esa obra con el dinero de la Tasa Vial y por once opositores que lo único que quieren es que yo salga a vetar ordenanzas para poder ellos decir que soy un vetador serial. -¿En qué situación está hoy el diálogo entre la gestión municipal y la oposición? -Normal. Hablo con todos. Hoy tenemos dos bloques: el vecinalismo y el Frente para la Victoria. Y ambos hablan con nosotros. Pero cuando uno de ellos entiende las necesidades del Ejecutivo, el otro sale a decir que tal bloque está acompañando la gestión de Cambiemos. Y viceversa. Entonces, cuando uno intenta explicarle que se tratan de cuestiones para todos los vecinos, el diálogo se trunca. En la apertura de sesiones marqué que no era un año electoral y que era un año en el que podíamos avanzar en un montón de temas, pero pareciera que la oposición piensa que las elecciones son en octubre de este año. Y esto no es así. -Como Intendente, ¿se siente acompañado por la oposición? -No, por supuesto que no, que no quede ninguna duda. Puedo garantizar que en el año y medio que nos queda de gestión voy a tener que vetar muchas cosas porque me van a llevar a esa posición para tener ellos situaciones para cuestionarme. Mientras ellos juegan a ser oposición, yo me dedico a gestionar. Incluso, en la última sesión hubo un bloque (NdR: en referencia a la UV Más Campana) que votó en contra de la tasa vial y ni siquiera abrió la boca durante la sesión. Porque tiene que mostrarse opositor, aunque no tenga argumentos sólidos para explicar por qué vota en contra. Si no, estimo que habrían pedido la palabra durante la sesión para explicar su posición. -¿Preocupa esto de cara a futuros convenios o proyectos? -No, porque si también le van a decir que no a obras que tienen que ver con asfalto, cloacas o lo que fuere, cerremos la Municipalidad y dediquémonos a otra cosa. Acá, lo único que les interesa es ponerme a mí en una situación incómoda de vetar y ellos se piensan que si se transforman en una máquina de ordenanzas que yo voy a vetar cumplen la función de ser opositores.

"MIENTRAS ELLOS JUEGAN A SER OPOSICIÓN, YO ME DEDICO A GESTIONAR", CUESTIONÓ EL INTENDENTE ABELLA. EL FUTURO DE LA VIGALONDO Las obras de asfalto anunciadas en los barrios Héroes de Malvinas y Federal apuntan, entre otros objetivos, a mejorar el tránsito en ese sector de la ciudad. Sin embargo, a futuro, desde el Municipio están también trabajando en un proyecto para transformar la vital calle Vigalondo en una avenida, motivo para el que recientemente obtuvo la cesión de terrenos. "Cuando era chico me preguntaba por qué la vieja Ruta 6 tenía tanto espacio entre los galpones que estaban a un lado y otro -le contó Abella a LAD-. Pero como Intendente me encontré en un cajón con un proyecto de ampliación de la avenida Rivadavia y ahí entendí por qué alguien dijo alguna vez: "se construye de acá para atrás". Y hoy que la Provincia nos da los fondos para hacer la mitad de la obra (de la avenida Rivadavia), entendí que tiene que suceder lo mismo en la calle Vigalondo. Yo me crié en Ariel del Plata y en esos campos jugué en toda mi infancia, cuando no había ningún barrio. Por eso pude ver cómo fue creciendo la ciudad para ese lado sin ningún tipo de avenida y con calles angostas en un sector en el que se seguirán construyendo viviendas. De hecho, está en marcha el barrio Ariel del Plata II. Por eso, si no hacemos una avenida vamos a tener una ciudad desorganizada que ha crecido sin planificación. Entonces nos pusimos a trabajar con todo el equipo y conseguimos la cesión de una franja de terrenos desde los tanques de agua de Santa Florentina hasta Bellomo de 15 metros de ancho; y de Bellomo hacia el Camino de los Trabajadores, de 30 metros de ancho. Y estamos haciendo el proyecto para transformar la Vigalondo en una avenida clave del crecimiento de la ciudad. Es un sueño mío que ojalá pueda concretarlo como Intendente, pero si no logro hacerlo, el que venga va a tener la cesión de las tierras y el proyecto en el cajón. Y seguramente un día va a decir: "Esta es la obra que necesita la ciudad". Por eso no permitimos que, ahora, se construyan casas sobre el límite de la Vigalondo, porque si no, nos perdemos la oportunidad de crecer ordenadamente.

Derogación de la Tasa Vial: el intendente Abella no confirmó el veto

