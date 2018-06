La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/jun/2018 Camión volcó su acoplado en ruta Panamericana







Fue a la altura del kilómetro 74 mano a Capital Federal. No hubo heridos, pero si congestionamiento de tránsito. Un camión que transportaba desechos de madera sufrió el vuelco de su acoplado a la altura del kilómetro 74 de Panamericana mano a Capital Federal, frente al barrio Dallera. El hecho sucedió este sábado a las 6 de la mañana, según trascendió, debido a la rotura del gancho que unía el acoplado con la primera sección del transporte, un Mercedes Benz 1634. La mano a Buenos Aires de la autopista quedó atravesada por un sinfín de maderas, lo que originó una cola de vehículos de al menos dos kilómetros que demandó el trabajo apresurado de personal de Cincovial para desactivarla. Afortunadamente, ningún otro rodado se vio involucrado en el siniestro. En el lugar también intervino personal de Gendarmería nacional. No hubo heridos.

El vehículo transportaba desechos de madera. Todo ocurrió frente al barrio Dallera. #Alerta vuelco de un acoplado en mano lenta Panamericana Km 74 mano a Capital, PRECAUCIÓN dos Km de cola, Gendarmería Nacional y Cincovial señalizando, afortunadamente no comprometió a otros vehículos pic.twitter.com/6Jgj9AnRGb — (@dantrila) 9 de junio de 2018 #Dato el vuelco del acoplado en el Km 74 se debió a la rotura del soporte del gancho en la parte posterior del camión con batea Mercedes Benz 1634 de una empresa de Zárate. Una grúa de Cincovial trabaja para remover el acoplado cargado de desechos de madera. Una mano habilitada pic.twitter.com/9o8kBefYs4 — (@dantrila) 9 de junio de 2018

