La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/jun/2018 Denuncian problemas en los comedores escolares







El consejero escolar Alejo Sarna seguró que hay una merma en la "calidad" del Servicio Alimentario Escolar, que fuera recientemente traspasado a la gestión municipal. Junto a gremios docentes, pidió una audiencia pública. El consejero escolar Alejo Sarna, en conjunto con militantes del espacio político Vamos Campana y representantes de gremios docentes de la ciudad, demandó una audiencia pública por la presencia de irregularidades en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), recientemente municipalizado. En una conferencia de prensa, Sarna afirmó que han identificado "una cantidad de problemáticas que tienen que ver con la calidad de los alimentos, con la entrega, con la preparación, problemas con la elaboración, sobrecarga de tareas para los auxiliares que tienen que estar en la cocina y una serie de falencias que tienen que ver también con la falta de información del traspaso del servicio alimentario". El consejero escolar aseguró que se han detectado "alimentos en mal estado, alimentos que no han llegado a las escuelas, alimentos de baja calidad", por lo que "muchos chicos ven reducida la cantidad y calidad de tal vez su única comida en el día". Por esa razón, Sarna introdujo durante la última sesión del Consejo Escolar un pedido de audiencia pública para abordar estos problemas y el traspaso del SAE al Municipio en general. Solicitó que a la misma asistan autoridades municipales y también del sistema educativo. Además, propuso que estas audiencias públicas se realicen cada tres meses, a fin de supervisar el funcionamiento del SAE bajo administración del Estado local. No obstante, Sarna adelantó su opinión de que el traspaso de los comedores escolares no ha sido la mejor opción. Aseguró que teme "por la municipalización del SAE" porque cree que "es el inicio de la municipalización de los establecimientos educativos de la ciudad". Además, que "a raíz de los ajustes y recortes" mostrados por los gobiernos de Cambiemos en diferentes niveles, "los recursos para las escuelas se vean reducidos" si pasan al ámbito municipal. "El Consejo Escolar es el único que dice que este traspaso es para mejor, pero que lleva un proceso de adecuación y que va demandar un tiempo. Mi respuesta fue que hay chicos que no pueden esperar", expresó Sarna, quien quiso tratar el pedido de audiencia sobre tablas, aunque los consejeros escolares de Cambiemos lo pospusieron para la próxima sesión. Por su parte, Lía Fernández, secretaria general de SUTEBA Campana, manifestó su rechazo a la municipalización de los comedores escolares tal como se llevó a cabo. "Antes de eso, debíamos cubrir todos los cupos de los comedores de las escuelas de contexto más desfavorable", consideró. La gremialista cuestionó que el sector docente "no ha tenido información" sobre la nueva forma de gestión del SAE que -afirmó- impuso un "menú nuevo, sin consulta, un menú que tiene una mirada sobre la nutrición totalmente alejada de la realidad, que no responde a las necesidades de nuestros niños, y no tiene en cuenta los recursos humanos y materiales de las escuelas". En tanto, Pedro Espinoza, titular local de Udocba, señaló que el traspaso del SAE "puede ser un intento que, si le sale bien a Provincia, va a terminar en la descentralización de la educación" pública.



