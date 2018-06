Abel Milano. El Sheriff. Una entrevista a fondo con Abel Milano. "También en materia de Seguridad, Campana sigue siendo una isla", asegura el Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana Abel Milano, quien invita a los vecinos a utilizar la aplicación telefónica "Alerta Campana". Es una de las personas más importantes de la ciudad. Sin embargo, su despacho, que se encuentra en los fondos del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU) es bastante pequeño y austero. Ni siquiera tiene acceso a una ventana. Tal vez por esa razón, su único privilegio por ser fumador, sea una pequeña y discreta rejilla de ventilación colocada en uno de los vértices del techo de durlock. Ya conocía Campana: en el transcurso de sus 35 años en la Bonaerense (se retiró siendo Comisario Mayor, el grado anterior al más alto posible dentro de la fuerza) Abel Milano, Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, sirvió como uniformado en nuestra ciudad durante 5 años. "La ciudad creció y cambió, claro, los umbrales de seguridad son otros. Pero también en materia de Seguridad, Campana sigue siendo una isla. Y no hay que ir muy lejos: la realidad de Zárate es otra. Hoy, casi no estamos teniendo delitos violentos, que es el que más me preocupa, porque de la muerte no vuelve nadie. Sí, hay escruches: entran en una casa en ausencia de los moradores, sin confrontación entre víctima y victimario", explica y agrega un dato coyuntural: últimamente creció el robo de televisores, fenómeno atribuible al incipiente comienzo del próximo mundial de fútbol. El Secretario también dice que en Campana había muchos robos de automotores. Y bajaron el número a la mitad, gracias a las lectoras de patentes. Sus ubicaciones es un secreto guardado bajo siete llaves. "En realidad –aclara- teníamos muchos autorobos y lo empezamos a trabajar con el comisario Pablo Pujol. Hablamos de gente que como se le rompía el auto y como su reparación era muy costosa, prefería prenderlo fuego en un callejón, hacerlo pasar por robado y cobrar el seguro. Cuando alguien denuncia un robo de automotor, consultamos por el uso frecuente del auto, y contrastamos esos dichos con la base de datos de las lectoras de patentes que tenemos en diferentes puntos de la ciudad. Así, desalentamos la modalidad y bajamos la estadística a la mitad". MANOS A LA OBRA Milano llegó a la ciudad convocado por el Intendente Abella. Conocedor de su oficio, al poco tiempo hizo su diagnóstico y empezó a operar. "Pasaron los primeros 6 meses y le dije: Sebastián, tenemos que hacer algo porque no hay en Campana procedimientos de droga. Y ahí empezó la discusión con (la Fiscal General Liliana) Maero", recuerda. En resumidas cuentas, el planteo era que si el fiscal competente en el tema tenía miedo por su integridad física, debía dejarle el lugar a otro. Hablando la gente se entiende, dice el dicho, y las cosas comenzaron a acomodarse. En el medio, Milano no se quedó quieto y junto a Abella lanzaron el "Buzón Vida" de denuncias anónimas sobre narcomenudeo, al que considera una "herramienta formidable"; y movió influencias para marcarle la cancha al enemigo: "Lo hablamos con Sebastián, y pedí que nos envíen a un grupo de la Unidad Especial de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. Es un grupo itinerante que se aboca a trabajos especiales en toda la provincia. En sólo 40 días se detuvieron a dos conocidos dealers de la ciudad". Ahora el escenario es otro y el interlocutor también. El jefe de Maero, el Procurador General Conte Grand, hace días los recibió en La Plata. "Hay fiscales que se jubilaron, y otros se retiraron… lo que sea. Pero esos puestos no fueron cubiertos. Además, queremos para Campana una Fiscalía Temática dedicada exclusivamente a drogas. En San Nicolás hay dos, por ejemplo", señala sobre la reunión con el Procurador. Aparentemente, Conte Grand no estaría tan seguro de la nueva Fiscalía Temática, y para el tema prefiere otro formato que está en análisis. En todo caso, sí hay una noticia concreta en el área y es la puesta en operaciones de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado en el edificio a inaugurarse de San Martín y Salmini en estos días. Inicialmente el lugar había sido pensado para la Policía Local, que continuará en el destacamento del Lubo. "Vamos a mejorar esas instalaciones también", aclara, y agrega que el reciente nombramiento y dinámica de trabajo del nuevo titular de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate - Campana, Leonardo Ariel Pérez, también lo entusiasma. MESAZA Y hablando de dinámicas de trabajo, otras de las fichas que movió Milano fue la creación de la "Mesa de Enlace", a partir de la cual todos los recursos disponibles en materia de seguridad de la ciudad, incluyendo al CIMoPU, trabajan de manera coordinada. "Antes trabajaban como compartimientos estancos, e incluso se celaban o cada fuerza tomaba decisiones de manera aleatoria. Ahora la idea es potenciamos entre todos", dice mientras recorremos las instalaciones y de repente el lugar pierde su tensa calma: hay una fuga en curso. El jefe de monitoristas del CIMoPU se va adelantando a la próxima jugada junto a los operadores del sector que están visualizando a través de las cámaras, mientras una suboficial del Comando Patrulla se va comunicando por radio con sus compañeros para guiarlos y armar un cerrojo. "Esa misma imagen –dice Milano- que generamos en la pantalla principal, además se replica en un monitor que pusimos en el Comando Patrulla". Días atrás, la Municipalidad difundió en las redes las imágenes de un cerrojo exitoso, que finalizó con un topetazo de una patrulla al "motochorro". Algunos vecinos consideraron la maniobra como una muestra de violencia institucional. "Es una cuestión muy delicada. Lo primero que celebro es que la policía de Campana esté activa. Después, desde lo técnico, no fomento este tipo de persecuciones porque hay muy malos antecedentes con el fallecimiento del remisero (Armando Martín, en 2016). Pero en este caso, fue una maniobra quirúrgica. Tanto es así que el motochorro cae de pie e intenta fugar corriendo. Lo ideal para perseguir una moto, es otra moto. También estamos trabajando en eso: Honda nos donó las primeras motos y estamos entrenando a quienes las van a manejar", señala el Secretario que también tiene a la Dirección de Tránsito bajo su responsabilidad. "Campana es la ciudad del país con mayor cantidad de motos per cápita, y tiene que ver con los barrios alejados del centro y un déficit en el transporte público. Más allá de los delitos, las motos participan de la mayoría de los accidentes que tenemos a diario", apunta. COMBO MILANO Cuando Milano asumió, el CIMoPU manejaba 154 cámaras. Se compraron otras 15 para poder ver el corredor de Ruta 4, y ahora se compraron otras 50. "Lo que Abella quiere es que todos los barrios se puedan ver. Vamos a colocar al menos una en la entrada principal, y otra en algún lugar estratégico de cada barrio", explica. A eso se le sumarán 2 drones con visión térmica que patrullarán las colectoras de las rutas 9 y 6 de manera preventiva, buscando "tira piedras" durante las noches. Mientras tanto, ya se están colocando una cámara en el paso a nivel de San Cayetano. "Después del accidente de San Cayetano, la empresa de ferrocarriles puso un guardabarreras, pero lo tenemos que cuidar con dos policías y no es la idea. El compromiso de la empresa es volver a colocar barreras automáticas (antes había, pero se robaron el equipo) lo antes posible y que esos policías vuelvan a patrullar". Al "Combo Milano" hay que agregarle la duplicación de las cuadrículas (y recursos) de patrullaje, el monitoreo en tiempo real por GPS del recorrido de cada patrulla, y su futura implementación también para cada pareja de caminantes de la Policía Local; además, de la creación de la aplicación telefónica "Alerta Campana", que trabaja en paralelo al 911. "Alerta Campana no nos costó un peso, lo desarrollamos con recursos humanos de la Secretaría de Modernización. Tenemos tiempos de respuesta que no existían con el 911: menos de la mitad, cuando nuestro 911 es mejor que el de localidades vecinas. Igual, los dos instrumentos son válidos, claro. De hecho, casi el 90% de las alertas siguen entrando por 911. Pero con un toque de pantalla, el vecino entra en contacto con nosotros, o con bomberos y sin mediar una sola palabra, ya sabemos quién es, dónde está, y que nos necesita. Por eso invito los invito a bajar la aplicación a su teléfono", concluye.



El CIMoPU en plena acción. Mientras se realizaba un seguimiento, una suboficial guiaba por radio a sus compañeros desde la calle Rawson. Cuidarse entre todos Es común escuchar que la policía sabe perfectamente dónde se vende droga y no hace nada. AM: - Es verdad, lo escucho todos los días. También, supuestamente sabemos quiénes son los chorros de cada barrio. Y es lo que yo espero: que la policía sepa quiénes son los pesados, dónde están. Ahora, la respuesta es: aunque la policía sepa, no alcanza. Necesitamos que los vecinos se comprometan. Porque la policía no puede actuar sólo por un dato. Hay que tener la prueba. La policía no detiene: aprehende y sólo en situación de flagrancia. La gente se tiene que sacar de la cabeza con que alcanza que la policía sepa quién es el que roba o el que vende droga. Para que el Fiscal libere una detención, no sirve una información policial. Somos todos operadores de la seguridad. La policía tiene una gran responsabilidad. El Ministerio Público tiene una gran responsabilidad. El poder judicial, a través de los jueces de garantías. Y los ciudadanos también. En una Investigación Penal Preparatoria (IPP) o en un robo, el Servicio de Calle o la DDI puede decir que se entrevistó con los vecinos del barrio y que se comenta que Carlitos es el que entró a robar. Eso no alcanza. Ahora, si a esa información de la policía se le agrega que Fulano vio salir a Carlitos de esa casa a las 3 de la mañana y a que Juan Mengano le ofreció el televisor, ya son indicios necesarios para que un juez de garantías pueda libar una orden de detención, un allanamiento, o una intervención telefónica. El ciudadano de a pie no creo que esté de acuerdo. Salvo que sea víctima, no se va a querer meter… AM: -La ley es así. Pero, aparte. Si ese pibe que anda robando y ya le robó a tu vecino ¿Cuánto pensás que va a tardar en caerte a vos? Puede ser, pero no me suena que la gente sepa que funciona así. AM: -Podemos entrar en una discusión de fondo sobre si me gusta o no la ley, cuál es el rol de cada uno… Yo entiendo que la gente no se quiera meter. Pero si no te querés meter, tenés que invertir más plata en rejas, más plata en cámaras… De acuerdo, pero también es cierto que hay gente que ha denunciado al que entró a su casa, y después, además, tiene que lidiar con el acoso y las amenazas de la familia del detenido. AM: -Es verdad, conozco situaciones así. Y hemos detenido a esos familiares también. Es la única forma de cortarla. O agachamos la cabeza, ponemos cada vez más rejas y nos encerramos más; o recuperamos el espacio que como ciudadanos necesitamos recuperar. Y que estén del otro lado de la reja los que tienen que estar. Para eso la gente también tiene que poder confiar en la policía y en los fiscales. AM: -En eso estamos.

"Con un toque de pantalla, el vecino entra en contacto con nosotros, o con Bomberos. Sin mediar una sola palabra, ya sabemos quién es, dónde está, y que nos necesita", dice Milano sobre "Alerta Campana".

