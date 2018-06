La historiadora Mary Beard escribió un libro delicioso de ciento doce páginas, capaz de hacer que entre la luz en las hendijas. La voz más reconocida de Gran Bretaña, mediática por su participación en los programas de Historia de cadena BBC de Londres y especialista en Imperio Romano, fundamenta los lineamientos del discurso machista desde Homero, Esquilo y Ovidio, hasta nuestros días. Analizando con gracia y erudición los programas televisivos (fórmulas repetidas en la mayoría de los países), el cyberbullying de Hillary Clinton, el mito de la Medusa como la mujer poderosa que hay que decapitar, el reducido porcentaje de féminas en el circuito de decisiones de las empresas de comunicación masiva, reconocemos la voz silenciada de cada una de nuestro género que es segregada en el trabajo, en la política y en los medios informativos. Pero el ejemplo más contundente lo marca en el silenciamiento desde la propia familia Para ilustrarlo recurre a la escena de la Odisea de Homero, en la que Penélope, la mujer de Ulises, escucha a un bardo que viene a cantar historias de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo, una suerte de diario oral, y baja, en la esperanza de escuchar algo sobre su esposo. Su hijo, Telémaco, la reprende, pidiendo que vuelva a su lugar" Madre, los discursos públicos son cosas de varones. Vuelve." Y ella obedece. Parece que la forma más secreta de iniciación de un hombre es lograr silenciar una mujer. Pone el tapete sobre los chistes y propagandas en donde se nos muestra chillonas, gritonas y habladoras. Por momentos, el libro nos quita el aliento. No hace falta haber ido a Harvard para saber que el Renacimiento y el Romanticismo se basaron en los grandes clásicos para crear su propios fundamentos. Ayer escuché la historia de un hijo musulmán que golpeó a su madre. Allá no es tan infrecuente, me contestaron. Mujeres, qué importante es que nos involucremos en este cambio mundial. Voces como la de Mary Beard suenan como trompetas que anuncian un nuevo tiempo. Anímese a ponerse del lado de las " histéricas" aguafiestas. La editorial es Crítica y cuesta $250.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez. www.fabianadaversa.com



El Panóptico:

Mujeres y Poder

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: