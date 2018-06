Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 10/jun/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 10/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Con el espíritu intacto

Con el espíritu intacto

Por Santiago Tomás Mengual









FICHA LASH Lash Out son: Bernabé "Buco" Cantlon (voz y guitarra); Julio "Buglio" Golfo (guitarra); Esteban "Leg" Longobardi (batería) y Daniel "Dany" Bela (bajo). Discografía: Breaking Hearts… & Some Rules (2001); Keep Rocking for the Music Lovers (2004); Acústico (2006); Revival (2009); Futuras Nostalgias (2016). Disponibles en YouTube y Spotify. Dato: "Buco" también participa en discos y giras de "Boom Boom Kid", incluyendo el último trabajo "El disco del Verano" (2018). "Lash Out" cumple 20 años y éste 15 de Junio se presenta junto a "Massacre" en la reedición del "Campana City Rocker". Momento justo para hablar con Bernabé "Buco" Cantlon, su cantante. La mística de los 90´s, la actualidad de la escena y la lucha de los músicos independientes. El "Campana City Rocker" era un ciclo organizado por algunos amigos, entre ellos "buco", donde tocaban bandas convocantes junto a grupos locales. Por allí pasaron "Los Garfios", "Los Cayos" y también nombres de la talla de "Los Gardelitos" y "Boom Boom Kid". Era en horario de matiné, los viernes de 19:00 23:00 y atraía a cientos de pibes. Este 15/6 se reedita a causa de una coincidencia fortuita: "Lash Out" cumple 20 años y los "Massacre" querían tocar en la ciudad: "Vamos a hacerlo en "Dublin", al lado del cine Campana. Después de tocar vamos a estar con Wallas (cantante de Massacre) pinchando discos para que la gente se quede tomando algo y bailando", adelanta el músico. HAZLO TÚ MISMO Los dos grupos son parte de un hilo conductor que atraviesa a muchas bandas del under: el pasado de sus miembros como asiduos de Parque Rivadavia (CABA). Eran los 90´s, Cavallo había decretado el 1 a 1 y el mercado Argentino se abría de lleno al mundo pero los discos de bandas como "The Jam" o "Pixies" todavía eran tesoros difíciles de conseguir. Entonces en el parque corrían los casetes piratas, los compilados caseros y los fanzines de mano en mano, cocina que dio como resultado a muchos artistas que hoy siguen en escena con una filosofía muy propia de la época, el "do it yourself" (hazlo tú mismo). El contacto entre músicos se daba por carta, el teléfono era muy caro e internet todavía no existía. "Era común tener casilla en el correo argentino", rememora "buco" Cantlon (39), quien todavía recuerda el número de la suya. Así "Lash Out" organizó su primera gira nacional, así "buco" entabló amistades de larga distancia que recién conoció personalmente después de años de estar escribiéndose y pasándose información: "Pagábamos los boletos de cada lugar al que íbamos con lo juntado en el recital anterior". Todavía la recuerda de memoria: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Chile, Rio Negro, Bahía Blanca y finalmente la vuelta por la costa. "Estábamos viajando o tocando todos los días, comiendo mal y durmiendo donde se podía. A veces en las terminales, en casas de chicos o en los mismos escenarios" asevera. Esa primera gira nacional se dio en el 2001, año de nuestra mayor crisis económica y los "Lash Out" fueron testigos de ese caos a lo largo y ancho del país: "teníamos billetes de todos los colores porque los que nos daban en una ciudad no servían en otras provincias. Llegando al final de la gira estábamos en bancarrota. Nos salvó ir a Chile, donde nos pagaron en dólares. Acá justo se dio la devaluación y cambiando eso cubrimos los gastos", recuerda el cantante. También ayudó que se vendieron 10000 unidades del álbum que habían sacado ese año, "Breaking hearts…& some rules", fenómeno que hoy sería imposible. Antes para volver a escucharte debían comprar tu disco. Hoy, basta con buscar en internet. Ese viento en popa impulsó a la banda seguir creciendo e invirtiendo en su futuro: "lo que antes era un montón de esfuerzo ahora se hace en dos minutos. Toda esa información por la que nosotros teníamos que tomar colectivos o esperar meses ahora es instantánea. Pero también hoy los pibes forman una banda, graban en su casa y lo suben a internet. Si no tienen éxito inmediato se disuelven. Nosotros hacíamos las cosas porque la pasábamos bien. En los primeros recitales de "Lash Out", "Massacre" o "Eterna Inocencia" éramos 20", reflexiona el músico y diagnostica: "No veo en las nuevas generaciones un lugar de identificación como el que teníamos nosotros, un lugar de lucha. No sé si saben lo que les quieren vender o a donde los quieren llevar. El indie me gusta pero me parece que le falta pronunciarse más. No me imagino en 30 años el reencuentro de una de esas bandas como un suceso importante". BUSCAR ALGO EN QUE CREER Las ideas no quedan sólo en las letras de las canciones. "Buco" es vicepresidente de la federación de músicos independientes (FAMI), una organización con más de diez años que tiene logros de la talla de la ley nacional de la música y que cuenta con alrededor de 30000 miembros. Su experiencia es más que admirable: además de ser uno de los fundadores de la unión de músicos independientes, ayudó a organizar a varios núcleos provinciales que hoy integran la federación. Aunque no quiere participar en la MIC (músicos independientes de Campana) por estar en la administración de la FAMI, ve con muy buenos ojos su futuro: "He ido a dar charlas a otras provincias donde los músicos querían organizarse y las primeras reuniones eran de 10 o 20 personas. Acá las primeras ya fueron de 100, está pasando algo muy importante". Incansable, él artista siempre tiene ideas por armar, proyectos que encarar: "uno de los discos que tengo pensado hacer es un compilado mp3 con 2 canciones de cada una de las bandas que nos regalaron discos, las cuales muchas son las que nos organizaron fechas. Es una forma de devolverles ese cariño", cuenta. En total en su casa tiene unos 10000 discos que fue recolectando a lo largo de giras y recitales: "una de las cosas más lindas que me dio la música es tener amigos en todo el país. Todos nos abrieron las puertas de sus casas. No es sólo ir a Salta y ver el paisaje si no conocer a la familia salteña con todo lo que eso implica", y muestra como dichas experiencias le abrieron la cabeza. Con cinco discos editados (también en EE.UU), varias giras nacionales e internacionales y recitales memorables junto a bandas referentes del género a nivel mundial como "Dead Kennedys" y "The Offpring", éste año "Lash Out" cumple 20 vueltas alrededor del sol. Los objetivos siguen siendo los mismos que los del comienzo: crecer pero siempre haciendo lo que les gusta. Así, en el último álbum "Futuras Nostalgias" (2016), el grupo decidió salirse del punk clásico, no forzar las canciones si no hacer lo que surgía en los ensayos. La repercusión fue más que buena, la prensa lo elogió y bandas amigas los felicitaron: "hay que aprender a soltar la mano. A nosotros nos fue mucho mejor en el resto del país y afuera que en Campana. Uno pretende que sus amigos o la gente que quiere vayan a sus recitales y por ahí ese no es tu público. Tu amigo es tu amigo, dejá que el público se junte, se genere de verdad", concluye. Salimos afuera, lo acompaño a fumar un cigarrillo. El frío se filtra por la rompa e invade el cuerpo. La estación de servicio está cerrando, no vamos a poder volver al calor de la cafetería. Hablamos de música, de la ciudad, de política. Entre otras anécdotas, "Buco" me cuenta de las madrugadas en disputados esperando que políticos salgan de su banca para poder convencerlos de votar la ley de la música, proyecto que hoy es realidad y beneficia a cientos de artistas independientes. Nos despedimos, lo espera un asado con amigos. Algo en la mirada del cantante contagia juventud, un espíritu de lucha y esperanza en un futuro mejor, real. Habla desde lo que hizo y me contagia a mí también.

