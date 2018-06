Concejales del PJ-Unidad Ciudadana se refirieron a la derogación de la Tasa de Red Vial y le solicitaron al Intendente Abella "respeto por la voluntad de los representantes del pueblo" ante el posible veto de la medida. Con la derogación de la cuestionada Tasa de Red Vial, que tiene como detalle especial la representación de un auDesde el bloque PJ-Unidad Ciudadana le pidieron al Intendente Sebastián Abella "respeto por la voluntad de los representantes del pueblo". De esa manera le solicitaron que no vete la derogación de la cuestionada Tasa de Red Vial. "Creemos que esto será un alivio para muchos campanenses, que entre tanto aumento de tarifas, inflación y devaluación, podrán acceder al combustible al mismo precio que en otras ciudades" señaló la concejal Romina Carrizo. "Vetar esta derogación sería una mancha muy grande para el Intendente. No solo estaría yendo en contra de aquello que fue aprobado por una mayoría legítima en el Cuerpo legislativo, sino que además, sería cómplice de una acción denunciada por su ilegalidad, y que golpea a las economías familiares, a los comercios y las PyMES", agregó. "Resulta un despropósito inventar Tasas para recaudar más, cuando existe una mala utilización de los fondos que se hace evidente en la última Rendición de Cuentas" agregó Carrizo. En tanto, Rubén Romano aseguró que desde Cambiemos "le llenan la cabeza a la gente para vaciarles los bolsillos". El concejal agregó: "Lo que no quieren reconocer es que el ajuste que propone el Gobierno nacional producto del acuerdo con el FMI, repercute en Campana. Son 70.000 millones de pesos los que deben recortar y este ha sido el primer coletazo sufrido por nuestra ciudad". Luego añadió: "El Municipio tiene la obligación de realizar las obras prometidas. Lo que no puede es financiarse ilegalmente y usar a los vecinos para ello".

