La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/jun/2018 UV Más Campana:

"La Tasa de Red Vial es inconstitucional"







Desde la UV Más Campana destacaron su derogación y además de cuestionar al Ejecutivo por su implementación, también acusaron al PJ de "doble discurso", dado que señalaron que, en su momento, "facilitaron" su aprobación. Los concejales de la UV Más Campana, Rosa Funes, Axel Cantlon y Carlos Gómez, mostraron su satisfacción por la derogación de la Tasa de Red Vial, a la que consideran "ilegal e inconstitucional" en un comunicado de prensa difundido ayer. "Nuestro argumento es que la tasa es totalmente ilegal e inconstitucional. La tasa fue declarada inconstitucional por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y por el Tribunal de Cuentas", explicaron en relación al voto que brindaron en la última sesión. Entre los argumentos que harían inconstitucional a esta tasa, marcaron que "no existe concreta, efectiva e individualizada contraprestación"; que "los municipios no pueden poner impuestos a los combustibles"; que por el pacto fiscal aprobado en noviembre de 2017, "las provincias se comprometen a derogar los impuestos que gravan los combustibles"; porque "fue considerado análogo al IVA"; y por "doble imposición, dado que los combustibles ya pagan impuesto". A su vez, recordaron que el Honorable Tribunal de Cuentas, en un caso de la Municipalidad de Montes, "declaró que los concejales y funcionarios no están exentos de responsabilidad por la aprobación e implementación de estas tasas inconstitucionales" y que "incluso les puede caber responsabilidad penal por el delito de Exacción Ilegal" tipificado en el Código Penal. "Es importante aclarar a la comunidad, nuestra postura siempre fue contraria a la creación de la Tasa de Combustibles en la ciudad de Campana, incluso llevamos todos nuestros mayores contribuyentes a la Asamblea donde se votó la creación de la tasa para votar negativamente. La aclaración anterior se refiere por el doble discurso que notamos en el bloque PJ-UC y Frente Renovador que se ponen colorados discutiendo la inconstitucionalidad de la Tasa de Combustibles y celebrando su eliminación; cuando en la Asamblea de Mayores de Contribuyentes de 2016 (cuando se aprobó), no llevaron a todos sus votos adrede, facilitando así que el oficialismo complete con sus propios asambleístas, y así alcanzar la mitad más uno que necesitaba en la Asamblea; que nunca hubiera alcanzado de otra manera porque tenía sólo la mitad y no hay desempate", agregaron. "Esperamos que el Intendente no vete esta ordenanza que elimina un tasa inconstitucional, pero que además es un costo más a la producción y transporte en nuestra ciudad", concluyeron.



UV Más Campana:

"La Tasa de Red Vial es inconstitucional"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: