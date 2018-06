El futuro de la Vigalondo

NOTICIA RELACIONADA: Derogación de la Tasa Vial: el intendente Abella no confirmó el veto Las obras de asfalto anunciadas en los barrios Héroes de Malvinas y Federal apuntan, entre otros objetivos, a mejorar el tránsito en ese sector de la ciudad. Sin embargo, a futuro, desde el Municipio están también trabajando en un proyecto para transformar la vital calle Vigalondo en una avenida, motivo para el que recientemente obtuvo la cesión de terrenos. "Cuando era chico me preguntaba por qué la vieja Ruta 6 tenía tanto espacio entre los galpones que estaban a un lado y otro -le contó Abella a LAD-. Pero como Intendente me encontré en un cajón con un proyecto de ampliación de la avenida Rivadavia y ahí entendí por qué alguien dijo alguna vez: "se construye de acá para atrás". Y hoy que la Provincia nos da los fondos para hacer la mitad de la obra (de la avenida Rivadavia), entendí que tiene que suceder lo mismo en la calle Vigalondo. Yo me crié en Ariel del Plata y en esos campos jugué en toda mi infancia, cuando no había ningún barrio. Por eso pude ver cómo fue creciendo la ciudad para ese lado sin ningún tipo de avenida y con calles angostas en un sector en el que se seguirán construyendo viviendas. De hecho, está en marcha el barrio Ariel del Plata II. Por eso, si no hacemos una avenida vamos a tener una ciudad desorganizada que ha crecido sin planificación. Entonces nos pusimos a trabajar con todo el equipo y conseguimos la cesión de una franja de terrenos desde los tanques de agua de Santa Florentina hasta Bellomo de 15 metros de ancho; y de Bellomo hacia el Camino de los Trabajadores, de 30 metros de ancho. Y estamos haciendo el proyecto para transformar la Vigalondo en una avenida clave del crecimiento de la ciudad. Es un sueño mío que ojalá pueda concretarlo como Intendente, pero si no logro hacerlo, el que venga va a tener la cesión de las tierras y el proyecto en el cajón. Y seguramente un día va a decir: "Esta es la obra que necesita la ciudad". Por eso no permitimos que, ahora, se construyan casas sobre el límite de la Vigalondo, porque si no, nos perdemos la oportunidad de crecer ordenadamente.

Foto: Archivo 2015.



El futuro de la Vigalondo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: