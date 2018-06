La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/jun/2018 Domingo 10 de Junio de 2018:

Texto de la Solicitada: El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V comunica a sus matriculados y a la ciudadanía en general que se ha tomado conocimiento de la realización de una reunión del Consejo Urbano Ambiental de la Ciudad de Campana, el pasado martes 05 del corriente mes, de la cual este Colegio no ha participado dado que, pese a venir desarrollando una activa participación dentro de este órgano de consulta, no fue convocado por el ejecutivo municipal para la ocasión. La no convocatoria del Colegio de Arquitectos resulta especialmente sugestiva dado que en la referida reunión debía tratarse la reglamentación operativa del Consejo Urbano Ambiental, como así también, la agenda de temas de trabajo prioritarios sobre los cuales la matrícula que este colegio representa tiene especiales incumbencias profesionales. Por lo expuesto precedentemente el Colegio deja expresamente establecido que no convalida lo que en dicha reunión se pudiera haber decidido y solicita, por otra parte, que el temario mencionado vuelva a ser tratado con la debida participación de Colegio de Arquitectos del distrito como parte orgánica del Consejo Urbano Ambiental de la ciudad de Campana. FRANCISCO CADAU o f i c i n a d e a r q u i t e c t u r a contacto@franciscocadau.com.ar www.franciscocadau.com.ar

