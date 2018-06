La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/jun/2018 "La Magia de los Caminos" llega al Campana Boat Club











Atahualpa Yupanqui FIGURA ESTELAR Folcloritsa, músico, compositor, poeta y recopilador nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires en 1908, Atahualpa Yupanqui es una de las figuras más importantes de la música autóctona y se convirtió en uno de sus máximos difusores en la Argentina y en el mundo. Comenzó su carrera en las radios en la década del ´30. Murió en París el 23 de mayo de 1992. De sus más de 100 composiciones se destacan: "Viene Clareando", "El Arriero", "Zamba del Grillo", "La Añera", "La Pobrecita", "La Zamba del Cañaveral" y "Luna Tucumana", entre otras. Fue premiado por la Academia Charles Cross de París, y recibió el premio Konex de Platino como Autor de Folclore. Fue nombrado Ciudadano Ilustre en el Estado de Veracruz, México, y Doctor Honoris Causa en la Universidad Nacional de Córdoba, y Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. El espectáculo musical pensado como homenaje a Atahualpa Yupanqui se presentará en Campana el próximo 14 de junio a las 20. En diálogo con La Auténtica Defensa, Patricia Corradini, la directora general y el actor Arturo Bonin, comentan sus impresiones sobre la puesta. En el año del 110º aniversario del nacimiento de Don Atahualpa Yupanqui, llega a Campana el espectáculo musical que surgió a partir de un viaje que Patricia Corradini realizó a España en abril del año pasado. Allí, la directora de la puesta, se impregnó de unas cantantes que interpretaban el tema "El Arriero", y fue el puntapié para traer esa idea y plasmarla en una gira por la Argentina. "Fue inspirador para mí ese viaje, la figura de él es muy conocida. En Málaga, Andalucía hay una calle con el nombre Atahualpa Yupanqui, en homenaje al maestro", explica Patricia. "La magia de los caminos" se presentara este jueves 14 de junio a partir de las 20 en el Campana Boat Club; con Arturo Bonin (actor), Arturo Zeballos (guitarra criolla), Osvaldo Avena (percusión), Juan Martínez (guitarra), Marilí Machado (canto folclórico). Además de su cancionero, el personaje que interpreta Bonin presentará parte de su obra en prosa, basada en distintos libros: "Cerro Bayo", "Aires Indios", "La guitarra", "Canto del Viento", rescatando así sus principales pensamientos con respecto al misterio de los montes, el viento, el río, los árboles, la pampa, la selva. Corradini cuenta que en ese momento habrá una exposición de imágenes realizadas por Gustavo Milsztein en el Cerro Colorado. "Allí Atahualpa vivió con su mujer Nennette Pepin (coautora de varios de sus temas) y su hijo Coya. Todos los textos y las canciones son muy entrañables, de una profundidad y sensibilidad que el espectador, lo hemos probado, literalmente sale emocionado", dice la directora invita al público campanense: "Me encantaría que lo vayan a ver, no se van a arrepentir, Arturo Bonin es un actor con amplia trayectoria y es conmovedor como dice los textos de Yupanqui". "Atahualpa decía que la guitarra nace de la madera extraída de los árboles y que esos árboles custodiaron nidos y pájaros y por lo tanto ella conoce todos los misterios del bosque. Por eso la guitarra para Yupanqui no era sólo un instrumento, sino una compañera sabia y generosa que le revelaba o le preguntaba sobre los grandes enigmas de la vida… Una cosa es leerlo para uno y otra imagen es tratar de meterse en el pensamiento de él tan rico, tan vasto, tan abarcativo", dice Bonín, quien en diálogo con La Auténtica Defensa aseguró que al principio dudó de aceptar este rol que le propuso Corradini pero que luego, con el correr de los ensayos, se sintió más cómodo: "Ahora, puedo decir que si no aceptaba este papel me hubiese arrepentido muchísimo", dijo. Haciendo referencia al título del espectáculo, Bonín menciona que la magia de Atahualpa es "haber hecho a través de los caminos relaciones y vínculos, su objetivo más grande es que se transforme en un ser anónimo y que la canción, el tema o el poema le pertenezca al pueblo. A pesar de haber expresado que quería pasar a la lista de los anónimos, Atahualpa cuyo nombre significa en quechua "El que viene de lejanas tierras para decir algo", con su prosa, poesía y música nos ha dejado su legado ineludible e inevitable, plasmado en muchos de sus textos", concluyó el actor.

"La Magia de los Caminos" llega al Campana Boat Club

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: