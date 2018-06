Estar Preparados

P U B L I C



Perder a un ser querido es una situación por la que nadie quisiera pasar. Muchas veces a eso se suma el interrogante de cuál será el lugar más indicado para su morada final. Mientras que las necrópolis tienden a repeler a los deudos, el cementerio parque Campanas de Paz organiza misas de hasta 1000 personas, y las familias no dudan en llevar a los más chicos a visitar el lugar. El valor de una parcela es equiparable al precio de un nicho en un cementerio público. La partida de un ser querido siempre provoca una gran consternación en el seno familiar. Si a ese momento le sumamos tener que decidir el lugar y las condiciones de su morada final, sentiremos no estar en condiciones de tomar la decisión correcta. "Los hábitos van cambiando. Por ejemplo, los tiempos del velatorio se van acortando. Pero lo que no cambia, por lo menos en nuestro caso, es la necesidad de la gente de tener un lugar a donde ir a visitar y conectar con esa persona querida que ya no está", explica el responsable del cementerio parque Campanas de Paz, Sergio Cabral. El lugar se encuentra sobre la colectora norte, frente al distribuidor de Ruta 9 y 193, en Zárate. La primera sorpresa para el recién llegado es que no parece un cementerio. Mientras que las necrópolis tienden a expulsar a los deudos, el cementerio parque Campanas de Paz organiza misas de hasta 1000 personas, y las familias no dudan en llevar a los más chicos a visitar el lugar. La otra sorpresa es que el valor de una parcela es equiparable al precio de un nicho en un cementerio público. "Es verdad –dice Cabral- e incluso por esa misma razón tenemos una propuesta sustancialmente más económica que las de cementerios parque como el de Escobar o el de Pilar, por mencionar a los más próximos a nuestras ciudades. Pero de lo último que hablamos con quienes vienen a consultarnos es del precio. Más allá de que se trata de un lugar para el descanso final nuestro o de nuestros seres queridos, (una parcela admite a más de una persona), nosotros nos enfocamos en poder acompañar lo mejor posible a la familia en un momento tan difícil. Contamos con un equipo de gente que comprende perfectamente su trabajo y están a la altura del tema. Después, y no menos importante, es la cuestión estética. El parque que está pensado para no agregarle la carga extra que implica tener que visitar un lugar lúgubre, abandonado, o con poco mantenimiento. Nosotros ofrecemos un entorno que, al menos, hace que ese trance sea menos difícil. Lo notamos cuando las familias vienen de visita con niños, hablo de menores de 10 años. Las familias no tienen ese reparo natural que genera otro tipo de cementerio. Vos ves acá que los chiquitos andan por el parque con su familia con naturalidad. Y ahí apunta nuestro trabajo: pensar en la familia que queda, incluyendo a ese nietito que tiene un lugar grato a dónde poder llevarle una flor a su abuelo, por ejemplo". PRIMEROS PASOS Dentro del asesoramiento y servicio incluido en el precio de una parcela, también se encuentra el programa "Primeros Pasos", a partir de un convenio realizado con el Colegio de Psicólogos, que incluye 5 sesiones de terapia a cargo de Campanas de Paz. "En general –explica Cabral- nadie está emocionalmente preparado para afrontar la pérdida de un ser querido. Cada persona lo hace a su manera, con sus tiempos y formas. Campanas de Paz brinda un espacio de contención para superar este difícil tramo, acompañando al grupo familiar en todo momento con respeto y asesoramiento profesional. Es difícil encontrar una institución que te acompañe, te asesore con los trámites y te contenga en uno de los momentos más difíciles de manejar, incluso emocionalmente. Por eso sumamos el programa "Primeros pasos". Se trata de un convenio con el Colegio de Psicólogos a través del cual el beneficiario accede a 5 sesiones de terapia, si considera que lo necesita. Primero se realiza una primera entrevista con el coordinador del Colegio, y depende el tipo de contención necesitada, se deriva al profesional más apto para tratar el caso. Esas primeras 5 sesiones son a nuestro cargo, y luego el familiar decide continuar o no con la terapia para superar el trance y elaborar lo mejor posible el duelo que genera la pérdida de un ser querido". Parte de esa contención, también son las misas mensuales que se organizan en el lugar para honrar a los fallecidos el mes anterior, y también se organizan misas para fechas especiales como el Día de la Madre, Día del Padre, Domingo de Ramos, o Navidad. "La misa de Navidad es particularmente singular y emotiva. La realizamos a la tardecita, y sobre el final, se reparten velas bendecidas. Luego, cada familia lleva la suya hasta el lugar donde descansa su ser querido. Es muy emocionante y aliviador ver todo el parque iluminado por las velas. En la última Navidad vinieron espontáneamente unas 1000 personas", concluye Cabral.

