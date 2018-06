Dios "siempre" nos da otra oportunidad, y la posibilidad de habilitar un Nuevo Tiempo en nuestras vidas. Es increíble cómo sin merecerlo, Dios nos da nuevas oportunidades. Por naturaleza somos rebeldes y pecadores, pero Dios no nos ve como piedras en bruto, sino como piedras talladas, como un futuro diamante. "Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros". (Rom. 5:8) Dios no nos ve como somos, sino como llegaremos a ser, cuando nos encontremos realmente con El y suframos una transformación, que solo es posible en el terreno espiritual, un nuevo nacimiento. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. (Juan 3:3) El es un Dios de Oportunidades, no sé qué momento estas pasando, no sé cómo estará tu relación con Dios, no sé si estas a punto de tirar la toalla, seguir en un camino sin retorno, volver a tus actividades alejadas de Dios, etc. pero en esta hora te decimos con todo convencimiento: Dios es un Dios de Nuevas Oportunidades. Lo último que Dios querría como todo padre, sería que tú te fueras lejos de Él, Él te ama y con su Eterno amor te busca, porque quiere restaurarte, quiere perdonarte y darte una Nueva Oportunidad. ¿Por qué no te bajas de esa actitud evasiva y corres a su encuentro?, te aseguro que al estar en su presencia sentirás como su Amor y Perdón te alcanzan. ¿Cómo reaccionarás ante la invitación de Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Ap. 3:20) Si aceptamos la invitación del Señor a vivir algo distinto, como una nueva oportunidad, cualquiera sea la situación que usted esté viviendo, algo mucho mejor saldrá de todo eso. Así cómo la semilla que sufre su proceso de transformación para multiplicarse; así mismo usted será transformado si acepta el proceso que Dios quiere hacer en su vida, y no solo en lo espiritual, solo también en todo aquello que Dios sabe que usted necesita para vivir en esta tierra. Mi exhortación en este día es que ud. acepte el proceso de Dios, con la fe puesta en Jesús, el Señor, algo nuevo sucederá y la tormenta pasará, pídale a Dios que, de todo este proceso, Él haga resplandecer en usted toda su gloria; no importa que tan cansado ni dificultoso esté, no importa las equivocaciones que pasaron o cuántas injurias o mentiras hayan levantado contra su vida, Tal vez usted ya no cuente con la ayuda de otros, pero de seguro que Dios y su Hijo nuestro Señor Jesucristo siguen queriendo ayudarlo a usted. Muchos se acostaron un día sintiéndose derrotados, menospreciados y olvidados, aun en la misma cárcel, con los mismos problemas, pero, al tomar la decisión de seguir a Cristo al despertar del día siguiente empezó un nuevo proceso y su situación cambió, y con el tiempo recuerdan eso, que ayudó para bien. Un Nuevo Tiempo, está a la puerta, ¿Qué harás con Jesucristo? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Un Nuevo Tiempo"

Por Mirta Dappiano

