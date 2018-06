Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni Les traemos a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia. Pregunta del público: Cuando Cristo estaba en la cruz le dijo a su discípulo predilecto: "He ahí tu Madre" y a Su madre le dijo "He ahí tu Hijo". Querría tener una explicación un poco más completa del significado global de estas palabras. Giorgio: Hay dos explicaciones. Una humano-teológica y otra espiritual-teológica. En la primera Jesús entrega en manos de Juan a Su madre para que ella sea asistida hasta Su ascensión al Cielo. La explicación espiritual-teológica y por lo tanto eterna, tiene que ver con la misión de Cristo: Juan y la Santa Madre son los custodios de la Madre Tierra. La Santa Madre representa al Espíritu de la Madre Tierra y Juan es el Apóstol preferido, el más evolucionado en misión por el mundo. Jesús entrega espiritualmente Su misión a Juan y a la Virgen, son los custodios espirituales o príncipes de la humanidad, en antítesis con el príncipe de este mundo que es Satanás. Juan es el anunciador de la Venida de Cristo. Debajo de la cruz, como os he dicho anteriormente, en Juan también estaba el otro Juan: ambos representan la esencia del Ser precursor de Cristo. La Virgen es la Santa Madre, la Anunciadora de la Venida de Cristo. Pregunta: ¿Qué teme el anticristo? Giorgio: Cuando hay hombres justos como yo (yo soy el último, hay muchos justos que gritan la Verdad) en la Tierra los poderosos y los hombres temen potencialmente que obstaculicen su poder. El anticristo, al igual que otros espíritus poderosos, es milenario: no piensa hasta el 2019, piensa hasta el 2150, hasta el 2400 en su mente milenaria. ¡Él tiene el poder de tomar los cuerpos que quiera! El anticristo es un Cristo al revés. ¡Jesús dijo que la Verdad hace libres! Si un Giorgio Bongiovanni, como otros, dice la Verdad el anticristo teme que en el futuro esta Verdad llegue a millones de personas y eso representaría su fin. No podría gobernar con todos estos espíritus libres. Es por ello que el anticristo intenta perpetrar un atentado preventivo antes de que esto sea inexorable. ¡Jesús regresará pronto, pero si decidiera hacerlo dentro de doscientos años nuestra Verdad, la que os ofrezco, estará en el corazón de cientos de millones de personas! ¡Tenemos que ser felices, ya le hemos ganado al mundo porque no habrá nadie que pueda detener esta Verdad nuestra, ni siquiera el anticristo! La Iglesia espiritual de la que formamos parte entrará en el corazón de millones de personas derribará a la falsa Iglesia que ahora vive en medio de la riqueza, de la opulencia y de la corrupción. Por nuestra parte tenemos que seguir así, sin transformarnos en una institución. Jesús regresará seguro, aunque tarde nosotros ya le hemos ganado al mundo. ¡Cuando veo a los jóvenes de Our Voice se que nadie los podrá detener, ni siquiera las bombas! Todo esto no significa que no sufriremos, o que no pasaremos por pruebas. El Señor nos pondrá a prueba pero tenemos que tener cuidado de no caer en el vacío que nos atrapa inmediatamente, tenéis que sentiros siempre motivados. Mi maestro Eugenio decía: "Recuerda, si Dios no te manda pruebas y te sientes vacío, búscatelas! Entonces te sentirás lleno y las superarás". Nosotros ya tenemos muchas, no hace falta que nos las busquemos. Continúa el próximo domingo. Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

"¡La verdad que hace libres!" (tercera parte)

