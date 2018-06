Viajó desde Barcelona a Moscú y posteriormente a la concentración en Bronnitsy. Su debut será el sábado frente a Islandia. Ayer, en la última práctica en suelo catalán, el entrenador Jorge Sampaoli probó la formación para ese partido. La Selección Argentina arribó ayer a Moscú para encarar la parte final de la preparación de cara al debut en el Mundial de "Rusia 2018" frente a Islandia, el próximo en el arranque del Grupo D. A bordo de un avión que suelen usar los Rolling Stones, que se traslada con la misma empresa que se maneja la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la delegación llegó al aeropuerto de Zhukovsky poco después de las 16.30 hora argentina, en una jornada en la que estaba previsto el amistoso (finalmente cancelado) frente a Israel en Jerusalem. Luego de tocar suelo ruso, el equipo que dirige Jorge Sampaoli se dirigió a la concentración que queda en Bronnitsy, a 55 kilómetros de Moscú. Las instalaciones, de unos 9.800 metros cuadrados que bordean el Río Moscú, cuentan con pileta, jacuzzis, gimnasios, saunas, campos de juego y un salón de recreo donde los jugadores podrán divertirse gracias a varios futbolines, mesas de ping-pong, dardos, arcos con flechas de ventosas, campos de badminton, de futvóley, una cancha de padel e, incluso, un proyector gigante para jugar a la Play Station. ÚLTIMA PRÁCTICA EN BARCELONA Por la mañana, antes del viaje, el entrenador Jorge Sampaoli, ensayó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Barcelona una probable formación para el debut ante Islandia. Entre las principales novedades, se destacaron la presencia de Wilfredo Caballero en el arco, quien le ganó la pulseada a Franco Armani. Además, el puesto de segundo central tuvo a Marco Rojo en el lugar que pelea con Federico Fazio, mientras que Javier Mascherano ocupó el doble cinco junto a Giovanni Lo Celso. En tanto, por el lesionado Manuel Lanzini, se paró Maximiliano Meza, al tiempo que el puesto de máxima referencia ofensiva fue para Sergio Agüero. De esta manera, la formación que propuso Sampaoli fue: Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Rojo, Nicolás Tagliafico; Mascherano y Lo Celso; Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; Agüero. En el complemento de una práctica en la que los titulares enfrentaron a un mix de futbolistas mayores y sparrings, ingresaron Gonzalo Higuaín por Agüero, Lucas Biglia por Mascherano, Eduardo Salvio por Mercado y Cristian Pavón por Di María.

TODO ILUSIÓN. LA SONRISA DE LIONEL MESSI AL LLEGAR AL AEROPUERTO DE MOSCÚ. ENZO PÉREZ, EL REEMPLAZANTE DE LANZINI El mediocampista de River Enzo Pérez fue convocado por Jorge Sampaoli para ocupar el lugar que dejó el lesionado Manuel Lanzini y viajó ayer directo a Rusia para incorporarse a la Selección en la concentración de Bronnitsy. El mendocino se enteró pasadas las 9 de la mañana de ayer y le deseó una pronta recuperación al jugador del West Ham, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la práctica del viernes. "Ayer (por el viernes) me comunicaron que había una posibilidad de que podía estar y hoy (por ayer sábado) a la mañana a me confirmaron que era el reemplazante", dijo el mediocampista de River en el aeropuerto de Ezeiza antes de emprender viaje rumbo a Rusia. Además, contó que cuando lo llamaron para que se sume al equipo, su mujer "despertó a mis hijos con la noticia y vinieron los cuatro a abrazarme". "No hace falta que nadie me diga que mi semestre no fue bueno" reflexionó Pérez, al tiempo que indicó: "Sé que corro desde atrás, pero me toca disfrutar y dar lo mejor". Por último, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, Benfica y Valencia le agradeció "a todo el pueblo argentino que me ha escrito brindándome desde cuando quedé afuera de los 23".

SEGUNDO MUNDIAL. ENZO PÉREZ PARTICIPÓ EN BRASIL 2014. EN ESA COPA INGRESÓ EN CUARTOS DE FINAL CONTRA BÉLGICA Y LUEGO FUE TITULAR CONTRA HOLANDA Y ALEMANIA, EN SEMIFINALES Y LA FINAL.

#Ahora el volante Enzo Pérez será el futbolista reemplazante de Lanzini en el #MundialRusia2018 ?? pic.twitter.com/uGSypSZo0v — Magui Felizia (@mawifelizia) 9 de junio de 2018

Camino al Mundial:

Argentina ya se encuentra en su bunker en Rusia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: