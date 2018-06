NOTICIA RELACIONADA: Camino al Mundial:

Argentina ya se encuentra en su bunker en Rusia El mediocampista de River Enzo Pérez fue convocado por Jorge Sampaoli para ocupar el lugar que dejó el lesionado Manuel Lanzini y viajó ayer directo a Rusia para incorporarse a la Selección en la concentración de Bronnitsy. El mendocino se enteró pasadas las 9 de la mañana de ayer y le deseó una pronta recuperación al jugador del West Ham, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la práctica del viernes. "Ayer (por el viernes) me comunicaron que había una posibilidad de que podía estar y hoy (por ayer sábado) a la mañana a me confirmaron que era el reemplazante", dijo el mediocampista de River en el aeropuerto de Ezeiza antes de emprender viaje rumbo a Rusia. Además, contó que cuando lo llamaron para que se sume al equipo, su mujer "despertó a mis hijos con la noticia y vinieron los cuatro a abrazarme". "No hace falta que nadie me diga que mi semestre no fue bueno" reflexionó Pérez, al tiempo que indicó: "Sé que corro desde atrás, pero me toca disfrutar y dar lo mejor". Por último, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, Benfica y Valencia le agradeció "a todo el pueblo argentino que me ha escrito brindándome desde cuando quedé afuera de los 23".



SEGUNDO MUNDIAL. ENZO PÉREZ PARTICIPÓ EN BRASIL 2014. EN ESA COPA INGRESÓ EN CUARTOS DE FINAL CONTRA BÉLGICA Y LUEGO FUE TITULAR CONTRA HOLANDA Y ALEMANIA, EN SEMIFINALES Y LA FINAL.

#Ahora el volante Enzo Pérez será el futbolista reemplazante de Lanzini en el #MundialRusia2018 ?? pic.twitter.com/uGSypSZo0v — Magui Felizia (@mawifelizia) 9 de junio de 2018

