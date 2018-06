Breves Mundial 2018: Faltan 4 Días

VICTORIA DE ESPAÑA La Selección española venció ayer 1-0 a Túnez en uno de los cuatro partidos amistosos que se disputaron ayer en su último amistoso previo a la Copa de Mundo. El único gol del encuentro lo marcó Iván Aspas a cinco minutos del final. España debutará este viernes 15 horas frente a Portugal en la primera fecha del Grupo B que también integran Marruecos e Irán. Por su parte, Túnez integra el Grupo G junto a Inglaterra (su rival del debut el lunes), Bélgica y Panamá. FRANCIA NO PUDO Con gol de Mbappe a los 34 minutos del segundo tiempo, la Selección de Francia rescató un empate 1-1 frente a Estados Unidos en su último ensayo previo al debut, que será el sábado a las 7 de la mañana frente a Australia por el Grupo C que también integran Dinamarca y Perú. Justamente, estas dos selecciones también jugaron ayer sendos encuentros amistosos: Dinamarca venció 2-0 a México, mientras que Perú igualó sin goles frente a Suecia. Los dos equipos que se clasifiquen por el Grupo C se cruzarán en Cuartos de Final con los dos equipos que avancen a esa instancia en el Grupo D que integra la Selección Argentina. SE PRUEBA BRASIL En su último amistoso antes del Mundial, la Selección de Brasil se medirá hoy desde las 11 de la mañana con Austria. La Canarinha, que recuperó a Neymar recientemente en la victoria sobre Croacia, debutará en la Copa del Mundo el próximo domingo 17 frente a Suiza por la primera fecha del Grupo E que también integran Costa Rica y Serbia. GRAVE LESIÓN DE FABRA El defensor colombiano Frank Fabra se quedó afuera del Mundial por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que también hace sufrir al cuerpo técnico de Boca Juniors porque se quedará sin un jugador clave por varios meses. La lesión se produjo el pasado jueves durante uno de los últimos entrenamientos de la selección cafetera en Italia, a escasos días del debut contra Japón el martes 19 de junio en el Mordovia Arena de Saransk. El reemplazante de Fabra será Farid Díaz, lateral izquierdo que jugó en Olimpia de Paraguay. SALAH, ¿LLEGA AL DEBUT? Tras lesionarse en la final de la Champions League contra el Real Madrid, el delantero egipcio Mohamed Salah está esperanzado en poder disputar el primer partido del Mundial. "Ahora estoy mejor. Tengo esperanza en poder jugar el primer partido contra Uruguay (el viernes 15), pero eso dependerá de cómo me sienta cuando se vaya acercando el estreno", dijo al diario Marca, la estrella del Liverpool y una de las grandes figuras de la última temporada del fútbol europeo. El jugador egipcio se lesionó un hombro en un roce con el defensa madridista Sergio Ramos que lo obligó a retirarse del partido al cabo de apenas media hora de juego.

Breves Mundial 2018: Faltan 4 Días

