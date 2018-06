Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/jun/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 10/jun/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Natación escolar:

Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está realizando este fin de semana el Gran Premio de Canadá. Televisa Fox Sport. INVITACION: Ante la buena relación que los dirigentes del Tope Race tienen con Julián Falivene lo invitaron para subirse a un auto de la Clase Tope Race Series pero el piloto de Zárate tenía otros planes ya que viajó a Rusia para ver el mundial. AVERIGUAR: Entre los que están abocados a alquilar un auto para la carrera del Rally Federal para cuando corran en nuestra ciudad se encuentra el ex campeón de Alma Hugo Mauro que por estas horas anda averiguando el costo de mismo buscando tener el presupuesto acorde para tal emprendimiento. CONFIRMADA: Continuando con el Rally Federal finalmente la carrera en Campana fue confirmada para el viernes 29, sábado 30 y domingo 1º de julio donde aún solo falta el okey del Automóvil Club Argentino que está al caer teniendo el respaldo del municipio local con la colaboración de los clubes Puerto Nuevo y el Manuel Iglesias. PROCAR: La categoría llega al autódromo porteño para llevar adelante otra fecha del certámen con sus dos clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FALLECIMIENTO: Lamentablemente en la última carrera de velocidad de motos en el escenario de Olavarria perdió su vida Gabriel Gervasi en pista cuando se cayeron y la moto de su rival le pegó en la cabeza lo que fue fatal para el joven que su momento vivió en Campana. Venía participando en loa Clase R 3K donde utilizaba elementos que le proveía Carlos Debesa. CAMBIAR: En nota televisiva Diego Brugues contó que cambió de motorista donde dejó a Dimaro por Lasalla para arrancar en su momento una nueva etapa por aquello de "renovarse es revivir " y ahora sigue en la Clase FK + 40 de la categoría Pako en esta temporada. SABIAS? Que Angel Genovesse fue el primer campeón de Zárate en el TC Regional en la Clase de los chasis a bordo de un Citroen que armaban en su propio taller. Angelito ya está en la historia del automovilismo de la vecina ciudad. MOSTRAR: Ante la imposibilidad de comprometerse con el fútbol Violeta llegará el momento que recuperemos a Pablo Villaverde al palo del automovilismo donde mostró lo suyo y aún se lo recuerda con cariño. SUMARSE: Como contrapartida el piloto de la Clase Dos de Alma en su momento Don Matías Beneventto ahora se sumó a la nueva comisión directiva del Club Villa Dálmine su otra pasión y cambió volante por pelota de fútbol. ESCRIBIR: Desde su página de Facebook Juanjo Tártara escribió una dedicación a periodistas, pilotos, dirigentes, motoristas y algunos allegados donde dejó entrever que todos lo defraudaron en un punto y que sigue por su pasión y su amor por el automovilismo. Que no cunda el pánico! BUSCANDO: Nuestro personaje estuvo varios años en la alta competencia corriendo en la Clase Dos de Alma hasta que decidió bajarse. Este presente ,o muestra buscando presupuestos para volver a un viejo amor y ya se acercó para alquilar un auto completo para la clase que ya corrió. GRANDE PA: Días atrás Diego Fangio fue papá de Juan Manuel que junto a su madre Daniela están disfrutando este momento. El piloto y motorista de Escobar ahora prepara mamaderas, pañales y chupetes. PASION: Todo hace pensar que el automovilismo es una pasión la misma que muchos sienten por el fútbol ya que el ex campeón de la categoría Alma Jorge Clerici también se ha sumado en la flamante comisión directiva del club Villa Dálmine. Siempre se vuelve al primer amor! AFAN: El joven piloto campo un Fiat Uno para la Clase Dos de Alma y empezó a correr hasta que se acabó el presupuesto y este año viene más complicado de lo aconsejable y parece que en su afán de correr va complicando los talleres por donde pasa. Que bochorno!! DECISION: Los hermanos aún no definen su futuro en el automovilismo contando con dos autos, uno para la GTA y otro un chasis ambos para la categoría Regional. Ahora los zarateños deben tomar una decisión y arrancar ante lo avanzado de lo que lleva el año. CUMPLEAÑOS: Días atrás festejó un nuevo añito Daniel Vidal que lo festejó en Lima con un asado junto a sus amigos donde el "Chino" contó como será su futuro deportivo entre brindis y brindis. INSOPORTABLE: Así se muestra el piloto Pablo Savastano tras el primer puesto de su hija Mía en el Torneo de Gimnasia Artística desarrollada en Puerto Madryn representando a Campana a través del Club Ciudad de Campana. Felicitaciones!! ROTAX BS AS: Esta especialidad del karting llega hasta el kartódromo de Bs As para desarrollar otra fecha de su campeonato con todas sus clases donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. MOLESTOS: Así se mostraron las terminales de moto por tener que desarrollar dos competencias de Motocross en tan solo 7 días uno por el Campeonato Argentino en 25 de Mayo y el otro fin de semana Mar del Plata. Las cuestiones económicas se profundizan a todos los niveles, pero ya están instalados en la costa atlántica donde están participando este fin de semana. COPA PORCHES: La monomarca llega al autódromo de Termas de Río Hondo para desarrollar su segunda presentación este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". GANADORES: El TC Regional viene de correr en el autódromo de La Plata con pilotos invitados donde los ganadores fueron en la GTA titulares: Valerio Diamante. Invitado: Alejandro Roma. En la GTB titular: Pablo Argentino. Invitados: Carlos Gonzalez y en los chasis: Valerio Diamante. FAMILIAR: El zarateño Nicolas Laccette participó con su Falcon con impulsores de Guillen donde terminó décimo segundo y la de invitados corrió su papá Darío que llegó en el segundo puesto, lo que se dice un equipo familiar. ARRIBAR: En esta clase también participó con el auto de Caggiano el zarateño Carly Bava que con su Falcon que con su auto arriban en el quinto puesto de la final para invitados. LLEGAR: Por su parte Emilio Gobetto llegó en el puesto vigésimo y su invitado con la Chevy pudo alcanzar el décimo lugar auto que condujo Nicolás Impiombato el oriundo de General Rodriguez. TC PISTA: La categoría se presenta este fin de semana en el autódromo de Termas de Rio Hondo por otra carrera del campeonato donde televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Pistas Argentinas". FALTA: La no presentación de Gastón Fernandez en la carrera de La Plata con los chasis del Regional estuvo supeditada a la falta de los impulsores para tal emprendimiento que lo llevó a no ser de la partida. BUSCAR: En realidad el equipo venía utilizando los motores que le entregaba Juanjo Tártara pero como no dejaban conforme a Fernandez se decidió no continuar con el motorista de Zárate y ahora se busca por otro lugar donde en carpeta hay tres probables reemplazante. TURISMO PISTA: La categoría visita el autódromo de Río Cuarto este fin de semana con sus tres clases y un parque interesante de autos. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ENCONTRAR: Como siempre y en pleno crecimiento continúa el comercio de Andrés Romero en la vecina ciudad de Zárate en la calle Justa Lima 731 donde se puede encontrar toda la línea de repuestos para motonetas, motos antiguas y clásicas de todos los años y modelos con el agregado en pleno desarrollo de todo para el mundo del karting. Bienvenido! GRIETA: Aunque nadie quiere hablar del tema en el taller donde concurren los pilotos pero cada vez se profundiza la grieta entre el armador de motores y un piloto por diferentes razones comenzando por lo económico que podía no seguir corriendo en karting al menos en este equipo. FIAT AMIGOS: La monomarca visita el autódromo porteño con la intención de concretar otra fecha del Campeonato desde las 9.30 hs. PERDER: Los que conocen la interna creen que lamentablemente el escenario del kartódromo de Baradero va perdiendo su lugar en el mundo del karting y de cara al futuro no se visualiza que se pueda mejorar este predio con lo importante que fue en su momento como alternativa a los y conocidos. TURISMO CARRETERA: La máxima llega al autódromo de Termas de Río Hondo para realizar la séptima fecha del año en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". APUESTA: Emiliano Falivene apuesta fuerte este año para buscar el campeonato en Karting dentro de los contenidos de la categoría Pako. El joven piloto zarateño apunta esta temporada sabedor que ve difícil su continuidad el año próximo. POSIBLE: Sin dudar que cuando hay presupuesto todo es posible y en el equipo de Ignacio Lopez acaban de adquirir casa rodante para una mayor comodidad en los fines de semana de competencias. Lo que se dice una estructura muy competitiva para seguir en la categoría Rotax Bs As. MX DEL NORTE: La categoría de motocross enduro está el fin de semana realizando otra carrera del campeonato en el predio de Mar del Plata con todas sus clases. Desde las 10 hs. arrancan con su espectáculo. DESMENTIR: En reciente nota televisiva el preparador Mauro Santucho desmintió que su hija corra en karting mas allá que estuvo girando en el kartódromo de Zárate donde solo fue a dar un par de vueltas con la intención de saber de que se trataba el trabajo de papá. VOLVER: Ianina Zananni volvió a la alta competencia desde la carrera anterior del TC donde la destacada señorita de nivel internacional están participando en la Copa Porches AMIGOS: Hay una intención de amigos y allegados que su piloto corra en el Rally Federal cuando pase por Campana se trata de Mariano Raina y como navengante Adrian Chiorazzo aunque ambos aún no confirmaron nada pero tampoco lo descartaron. TC 2000: La categoría llega este fin de semana al autódromo de Rio Cuarto para desarrollar otra fecha del campeonato con su habitual parque de máquinas donde televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando".

