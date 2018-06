Breves Deportivas

WARRIORS, OTRA VEZ: Los Golden State Warriors se coronaron por segundo año consecutivo como campeones de la NBA.- ASCENDIÓ JOTA JOTA: Justo José de Urquiza consiguió ayer el ascenso a la Primera B Metropolitana.- ASCENDIÓ LAMADRID: En el Reducido de la Primera D el festejo fue todo de Lamadrid.- #RG2018; HALEP CAMPEONA: la rumana Simona Halep consiguió su primer título major en Roland Garros.- #RG2018; NADAL POR EL 11º: el español Rafael Nadal buscará hoy su undécima corona de Roland Garros.- TURISMO CARRETERA: el TC cumplirá este domingo el "Desafío de las Estrellas" en Termas de Río Hondo.- SAN LORENZO FINALISTA: San Lorenzo de Almagro se clasificó a la final de la Liga Nacional de Básquet.- ASCENDIÓ JOTA JOTA Justo José de Urquiza consiguió ayer el ascenso a la Primera B Metropolitana al ganar el Reducido de la Primera C. En la final superó a Argentino de Quilmes por penales, luego de perder 2-1 en la barranca quilmeña. Pero como en el partido de ida había vencido 1-0, tuvo la posibilidad de definir desde los 12 pasos, instancia en la que se impuso 3-2. De esta manera, la institución de Caseros, que tiene su estadio en Loma Hermosa, llega por primera vez en su historia a la Primera B Metropolitana. ASCENDIÓ LAMADRID En el Reducido de la Primera D el festejo fue todo de Lamadrid, que también necesitó de los penales para superar a Atlas y sellar su regreso a la Primera C. En el partido de ida habían empatado 0-0 en General Rodríguez y ayer, en Villa Devoto, igualaron 1-1. Por eso, el ascenso se definió desde los 12 pasos con el 4-2 a favor del Carcelero. Lamadrid vuelve así a la Primera C después de tres años en la menor de las categorías del Ascenso, mientras que Atlas sumó una nueva frustración al perder su quinta final en siete años. #RG2018: HALEP CAMPEONA En su tercera final de Roland Garros y cuarta de Grand Slam, la rumana Simona Halep consiguió su primer título major al derrotar a la estadounidense Sloane Stephens en el polvo de ladrillo parisino. La número 1 del mundo se impuso en tres sets por 3-6, 6-4 y 6-1 y de esa manera se confirmó en la cima del ranking mundial en un torneo en el que cinco jugadoras tenían la posibilidad de destronarla. #RG2018: NADAL POR EL 11º El español Rafael Nadal buscará hoy su undécima corona de Roland Garros cuando enfrente en la final al austríaco Dominic Thiem. El número 1 del mundo sólo cedió un set en todo el torneo: en Cuartos de Final frente a Diego Schwartzman, quien le cortó una racha de 37 parciales al hilo en este Grand Slam. TURISMO CARRETERA El Turismo Carretera cumplirá este domingo el "Desafío de las Estrellas", una carrera especial que se celebrará en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) sin clasificación previa ni series para ordenar la grilla de la final. El orden de partida estará dado por la posición de cada piloto en el campeonato actual pero con lógica inversa: los primeros largarán atrás, los del medio de la tabla lo harán en el segundo tercio y los últimos en el primer pelotón. El circuito mide 4.351 metros y la final, prevista para las 12.50, tendrá una exigencia de 38 vueltas o 75 minutos de duración. SAN LORENZO FINALISTA San Lorenzo de Almagro se clasificó a la final de la Liga Nacional de Básquet tras superar la serie semifinal a Instituto de Córdoba, que recién cedió 86-79 en el quinto juego. Ahora, el Ciclón, que fue el mejor equipo de la fase regular, disputará la final frente a San Martín de Corrientes. WARRIORS, OTRA VEZ Los Golden State Warriors se coronaron por segundo año consecutivo como campeones de la NBA después de barrer 4-0 la serie final frente a los Cleveland Cavaliers. De esta manera, además, conquistaron su tercer título en los últimas cuatro temporadas (en 2016 cayeron ante Cleveland). El alero Kevin Durant fue elegido el MVP, dentro de un equipo en el que también sobresalieron el base Stephen Curry y el escolta Klay Thompson.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: