Funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la recepción de "muchísimos reclamos", que enmarcaron en el período de acomodamiento que requiere la gestión bajo control municipal. Destacaron el "cambio nutricional" que se proponen lograr. Y explicaron en detalle el proceso de municipalización del Servicio Alimentario Escolar. Luego de la denuncia por irregularidades en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que realizó el viernes el consejero escolar Alejo Sarna en conjunto con los gremios docentes SUTEBA y UDOCBA, autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa donde reconocieron que han recibido "muchísimos reclamos", aunque explicaron que responden a la "adaptación" que demanda el nuevo sistema, al cual destacaron por representar "un cambio en el marco nutricional" muy beneficioso para la dieta de los alumnos campanenses. También descartaron la recepción de productos en malas condiciones. La conferencia estuvo encabezada por la subsecretaria de Políticas Integrales de Educación y Cultura, Nelda García, hasta hace poco titular del Consejo Escolar, órgano encargado de la gestión de los comedores escolares antes de su municipalización el 1º de junio, traspaso que, expresó, "requirió un trabajo previo y la formación de un equipo interdisciplinario que está trabajando para poder llevar a cabo en forma eficiente, eficaz y con los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social" el SAE. No obstante, confirmó que durante la primera semana de implementación bajo dirección municipal se han "recibido muchísimos" que los mantienen "preocupados y ocupados". "Parte de los reclamos que hemos recibido -señaló el director General de Jefatura de Gabinete, Julián Altahe - han sido sobre todo por cuestiones de cupo. Nosotros no hemos variado esa cantidad: estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de provincia para ampliarla y poder llegar a más chicos, porque son la prioridad de la gestión", aseguró. El funcionario se refirió además a los reclamos por el arribo de menor cantidad de alimentos: aseveró que las cantidades que fueron distribuidas "son las que figuran en el pliego (de licitación) y en los valores nutricionales de la dieta de cada chico", e indicó que las variaciones que se pudieron haber registrado obedecen a la entrega de nuevos alimentos en detrimentos de otros. En todo momento, los funcionarios subrayaron que no se han recibido partidas en mal estado y que, si así fuese, se aplicarían multas a los proveedores. "Queremos hacer énfasis en que es un proceso de cambio: entonces es necesario que los auxiliares reciban capacitación, y que los alumnos se acostumbren al nuevo menú", manifestó García, quien señaló que está "en constante contacto con las escuelas, con los inspectores y con la inspectora distrital" para "poder ir evaluando, resolviendo y poner una fecha para dicha capacitación". CAMBIO NUTRICIONAL Marianela Viola, nutricionista que forma parte del equipo que supervisa el SAE en la ciudad, declaró que el traspaso "viene de la mano de un cambio en el marco nutricional". "Antes no se contemplaba la calidad nutricional que tenía el menú. Básicamente, estaba provisto de alimentos que eran rendidores en cuanto a saciedad y valor calórico, pero no se había estudiado el valor nutricional de macro y micronutrientes que debía tener", explicó. Comentó que el nuevo menú fue "formulado por expertos" para incluir alimentos como lácteos, frutas y verduras, y aumentar el grupo de las carnes "con el objeto de mejorar el valor de proteínas de alto valor biológico, fibra, hierro, calcio, vitamina C, vitamina A, y reducir azucares simples, grasas saturadas y sodio, que en el esquema anterior se excedían". "Esto implica una adaptación de todo el sistema: no solo para las escuelas, que tienen que elaborar alimentos distintos y que requieren un tiempo mayor, sino también para los niños, que tienen que adaptarse a alimentos que no estaban indicados. Muchos de los reclamos tienen que ver con esto", sostuvo la nutricionista. UN NUEVO SISTEMA Las autoridades municipales detallaron el proceso administrativo que exigió el traspaso al control del Estado local de los comedores escolares campanenses. Comenzó con la firma del convenio con provincia -ratificado por el HCD- y la confección de un dieta validada por el Ministerio de Desarrollo Social provincial. Después llegó el momento de realizar una licitación pública para adjudicar los contratos de abastecimiento. El distrito se dividió en cuatro zonas, que fueron repartidas en partes iguales a dos empresas, El Glaciar -que ya venía desempeñándose como proveedora- y Royal Chef, que es la que ha tenido mayores inconvenientes en esta etapa y con la que, según los funcionarios que hablaron ayer, se están manteniendo reuniones periódicas para optimizar el servicio. "Lo que se licitó es un sistema integral de alimentos que, a diferencia de cómo era durante la etapa del Consejo Escolar, incluye que el proveedor provea todos los alimentos necesarios dentro del servicio. Eso requirió modificar toda la implementación que tenía desarrollada Consejo Escolar para adaptarlo al nuevo requerimiento que tiene que ver con una mirada más integral de la nutrición de los chicos", precisó Altahe. Además, dijo que los contratistas adjudicatarios cumplen "todos los requisitos" en materia de calidad, certificaciones y capacidad financiera exigidos. Pero la reforma del Sistema Alimentario Escolar no se detuvo allí. Milva López Pereyra, directora de Educación municipal, destacó su expansión a ocho nuevas escuelas que hasta el 1º de junio "no recibían ni desayuno ni merienda". Estimó en 2.000 la cifra de alumnos beneficiados por la medida, repartidos entre las primarias Nº1, 2, 5, 7, 16, 17 y 30. Y adelantó que las próximas ampliaciones del servicio priorizarán los establecimientos ubicados "más vulnerables" del partido.

