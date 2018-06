La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Taddei: "La lucha por terminar con la violencia hacia la mujer es cambiar un paradigma social"







Así lo expresó Jorge Taddei, padre de Wanda, fallecida hace ocho años por violencia de género. Fue partícipe de la inauguración del primer Banco Rojo en nuestra ciudad. El evento fue organizado por el Foro Infancia Robada y estuvieron presentes autoridades municipales, jóvenes de Honrar la Vida y estudiantes de la Escuela Normal. En un acto emotivo realizado el pasado jueves, se inauguró el primer "Banco Rojo" en nuestra ciudad. Está ubicado en el Parque Urbano, "En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas", tal como dice la inscripción en cada uno de estos bancos instalados alrededor del mundo. Es que estos bancos rojos son parte de una iniciativa cultural y pacífica de prevención, información y sensibilización contra el femicidio. El proyecto, nacido en Italia y originalmente llamado "La Panchina Rossa", tiene por objetivo que quien lo vea, reflexione sobre las cientos de víctimas anuales que han sufrido violencia y se tome conciencia de que los desenlaces fatales son evitables si se hace algo a tiempo. A nivel nacional, la iniciativa es replicada por la ONG "Wanda Taddei", quien fuera asesinada por su pareja, el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, que la prendió fuego en febrero de 2010. El acto en nuestra ciudad fue encabezado por Rita García, referente del Foro Infancia Robada, y tuvo como invitados especiales a los padres de Wanda Taddei, además de participaciones de Nelda García, Subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación; la Comisaría de la Mujer; Silvia López, Jefa Distrital de Educación; y Silvia Pose, profesora de inglés. "La lucha por terminar con la violencia hacia la mujer es cambiar un paradigma social, es terminar con una sociedad de miles de años", remarcó Jorge, padre de Wanda. "Y nos va a llevar varias generaciones, pero se va a lograr", agregó. A sus 56 años Taddei se mostró sorprendido por la convocatoria: "Se hace acá, pero se multiplica a lo largo y lo ancho del país". Junto a su mujer destacaron la presencia de la juventud: "Por primera vez entre los 60 y pico de bancos que se inauguraron asisten estudiantes", señaló la mamá de Wanda. Los padres de Wanda contaron que hacen diferentes actividades y participan de charlas en los sindicatos, en entidades sociales y en universidades de todo el país. Y también realizaron diferentes campañas. Como reflexión, Jorge expresó: "La mujer no es de nadie, es una individualidad; y cada una de ellas, de sus decisiones. Es un problema nacional, de políticas de Estado que no hace al pensamiento político que cada uno tenemos y tenemos derecho a tener. La violencia no tiene partido ni religión, ni color: es transversal, social y política en todos los sentidos. Quizás el Banco Rojo va a ser algo que haga tomar conciencia a mucha gente que no se anima a hacer la denuncia. Quizás pase y lo vea dos, tres, cinco veces y un día se decida y se comunica con una asociación". Por su parte, Rita García agradeció el trabajo de los jóvenes de "Honrar la Vida", entidad de bien público: en una semana armaron el banco. "Nadie da nada, es mucho sacrificio, todo se hace con amor y solidaridad. Hay que trabajar en forma conjunta y gritar juntas Ni Una Menos y Ni Una Más", agregó.

El primer banco rojo inaugurado en nuestra ciudad fue instalado en el parque urbano.





"En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas", reza la inscripción en cada uno de estos bancos rojos.





"Por primera vez entre los 60 y pico de bancos que se inauguraron asisten estudiantes", destacó la mamá de Wanda ante alumnos de la Enec.

