La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Abel Furlán votará a favor de la despenalización del aborto







"No soy neutral: defenderé el derecho a recibir educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", dijo el diputado. "Acompañaré con mi voto esta nueva transformación que exige gran parte de nuestra sociedad. Lo haré convencido de estar aportando a la construcción de un país más justo e igualitario, donde las mujeres -en especial jóvenes y pobres- tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos", dijo a La Auténtica Defensa el secretario general de la UOM Campana y Diputado Nacional Francisco Abel Furlán. Como se sabe, luego del plenario de comisiones, hoy quedarán formalizadas las modificaciones al texto original; mientras que este miércoles al mediodía comenzará el debate en la Cámara baja. Se especula que la votación tendrá lugar el jueves por la mañana. "Las cifras hablan por sí solas: hay entre 360 y 500 mil abortos anuales en nuestro país, un aborto cada dos nacimientos y 150 internaciones post aborto por día. Esa es la gravedad del problema de salud y su terrible dimensión en el sistema sanitario argentino. Asumí el rol de legislador en un estado laico, lo que implica que de ninguna manera las posiciones que asuma puedan fundamentarse en mis creencias, sino en mis convicciones. Por eso, a la vez que creo en Dios, tengo la firme convicción de que no existen argumentos de peso para sostener una prohibición que criminaliza a las mujeres, especialmente a las mujeres pobres, si en el siglo XXI queremos vivir en una democracia plena", dijo Furlán. "El peronismo nació a la vida política y social como un movimiento profundamente transformador e incorporó a la vida cívica a nuevos sujetos de derecho. Lo fueron los trabajadores, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, los niños. Hoy miles de mujeres nos interpelan para ser representadas. Es en honor a nuestra historia, que el peronismo no puede mantenerse ajeno a un movimiento de emancipación como es el feminismo. Es cierto que pocas veces una ley puede cambiar la historia. El próximo 14 de junio en el Congreso de la Nación tendremos una oportunidad. Acompañaré con mi voto esta nueva transformación que exige gran parte de nuestra sociedad. Lo haré convencido de estar aportando a la construcción de un país más justo e igualitario, donde las mujeres (en especial jóvenes y pobres) tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos. No soy neutral, defenderé el derecho a recibir educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", concluyó el diputado.

"No existen argumentos de peso para sostener una prohibición que criminaliza a las mujeres, especialmente a las mujeres pobres", considera Furlán. "LA CIDH AVALÓ LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO" El oficialista Daniel Lipovetzky ratificó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. El diputado oficialista Daniel Lipovetzky ratificó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por la validez legal de la interrupción voluntaria del embarazo, si el proyecto que analiza el Congreso se aprueba. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos ratificó que no es inconstitucional el proyecto para despenalizar el aborto como sostuvieron Pinedo y Massot", señaló Lipovetzky. En declaraciones a FM La Patriada, el diputado se pronunció así luego de que la CIDH enviara al Congreso un informe crítico de "la criminalización absoluta" del aborto. Este domingo, el diputado de Cambiemos había apuntado contra la vicepresidenta Gabriela Michetti, al señalar que la foto que organizó el jueves pasado en contra del aborto legal en la plaza del Congreso fue "innecesaria". "La foto que organizó Gabriela Michetti en contra del aborto fue innecesaria. Nosotros habíamos estado reunidos unos días antes con el Presidente y nos había planteado que no generemos un Boca-River. Si el mismo Presidente ya dio su opinión sobre el tema, la contrafoto era innecesaria porque esto no es un Boca-River y contradice la línea que nos ha bajado el presidente", argumentó el diputado macrista. De esta manera, el presidente de la Comisión de Legislación General reavivó la interna que en las últimas semanas calentó los ánimos en el oficialismo, entre quienes apoyan la iniciativa de despenalización del aborto y los que se oponen terminantemente.

Abel Furlán votará a favor de la despenalización del aborto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: