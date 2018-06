Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. DERROCHE DE AGUA "Hace casi un mes los de la compañía de agua estuvieron trabajando en la esquina de Rocca y Luis Costa por la obra de remodelación. Ese día reventaron los caños en la vereda de casa, Luis Costa 780, y desde entonces no deja de salir agua", avisa Pablo, y agrega: "Como pueden ver en la foto, aflora un gran caudal del agua potable. Pero no sólo me preocupa el desperdicio, sino que se me va a hundir la vereda, y pueden entrar humedad a los cimientos de mi casa. Además, la perdida está hace tanto tiempo que se empezó a formar verdín y en cualquier momento se cae alguien. A lo largo del mes, entre mis vecinos y yo hicimos varias denuncias, pero aun no vino nadie". CORTES DE LUZ EN LAS PRADERAS "En nuestro barrio prácticamente todos los días sufrimos cortes de luz o baja tensión. Son muchas calles, pero lo más importante es que se ocupen de la línea de energía que alimenta a la bomba de agua", escribió Rosa del barrio Las Praderas, quien asegura que, dada la problemática, es frecuente que los vecinos del lugar pasen días enteros sin suministro de agua potable. LA RUTA 6 CON PROBLEMAS "Me parece bien que hagan obras como la Rocca, o el RAP en los barrios. Pero sería bueno que miren también los 100 metros de la Ruta 6, a la altura de la fábrica de lanchas quemada de Villanueva: está toda rota y se hace una chorrera de autos porque tienen que frenar y andar casi a paso de hombre. Ni hablar del puente sobre la Ruta 9, que ya se ven los hierros", apunta un vecino de Villanueva, repitiendo un reclamo que ya ha salido en esta sección. PIDEN MANTENIMIENTO Un vecino del barrio Dallera pide por el desmalezamiento del zanjón que recorre por Granaderos, Viamonte y Chacabuco, desembocando en Moreno. "El agua no corre y los días de lluvia se desborda. Se inundan las calles y casas de barrio", explica. #QuejaVecinal zanjones tapados de juncos, manifiestan los vecinos que el agua no corre los días de lluvia y por eso se inundan las calles y casas de barrio Dallera. Zanjón que recorre Granaderos, Viamonte y Chacabuco, desembocando en Moreno pic.twitter.com/XJFKvx8Fiz — Daniel Trila (@dantrila) 27 de mayo de 2018 Todavía sigue la pérdida en pleno centro @CeMAV_Campana @campanagov @ABSAOficial en VEREDA L. Costa e/Belgrano y Rocca. Demoran por la "remodelación" de la calle comercial céntrica? Hasta cuándo pagaremos agua derrochada? No hay que cuidar? Den el ejemplo!!! @SebaAbella https://t.co/SlAC74q42G — Cooper (@Cooper10122005) 9 de junio de 2018 Hasta cuándo perderá? pic.twitter.com/3sBkwjIjt5 — Cooper (@Cooper10122005) 30 de mayo de 2018 pic.twitter.com/GWyKtQTI97 — Cooper (@Cooper10122005) 30 de mayo de 2018 Hace 6 meses que la esquina de Barca y Pytlik está sin alumbrado público. Se hicieron reiterados reclamos, aun sin respuesta @CeMAV_Campana — Cabezaurius (@Cabezaurius_OK) 24 de mayo de 2018 #QuejaVecinal continúa abierto el agujero de más de 60cm en la rotura de boca de tormenta en Laprida y Ruta 6, entrada de barrio San Felipe. Un tiempo estuvo señalizado. Hay quienes ya conocen y lo esquivan.

Inminente riesgo de accidente... pic.twitter.com/jUgzuWVWgn — (@dantrila) 12 de junio de 2018