La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Serpiente 8 - Energía de Martes 12/06/2018 -Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip

Energía de alta vibración, la serpiente es veloz, es energía sexual, es energía Kundalini. es la mejor vendedora del Calendario Maya. La serpiente hoy guiada por la luna. Recambio de traje, recambio emocional Kin 125 Serpiente 8, Rápida y astuta, cambia de piel, se transforma, muta, se adapta. La luna la guía para que las emociones se cambien también. La serpiente en la realidad, hoy todo vibra muy alto, día de energía rápida, y además estamos e llas energías de la columna vertebral del Calendario (Tzolkin) que vibran alto para bien si estas en equilibrio y tu vibra es buena, y para mal si no estás en armonía, si no estás en tu centro, en eje. La energía que vibra oculta en este día es la del GUERRERO, que si la sabemos incorporar, vamos a salir adelante, airosos, porque tenemos un escudo que nos protege y la garra justa para adaptarnos y purificar las emociones.¡Tratá de equilibrarte! Respirá profundo, hace unos minutos de meditación, escucha buena música, la música calma las fieras. Hoy es un día optimo para la venta, ¡Ojo! no nos vendan el país, que el pobre viene golpeado ya. ´Día de re Adaptación! cambia, todo cambia, cambia lo superficial, cambia el mundo, cambia la realidad que vivís, que vivimos. ¡Buen Martes para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

