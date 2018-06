La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Colella:

"Ojalá el Intendente hable con los vecinos y ellos le puedan decir si quieren pagar el combustible más caro"







Fue la respuesta de Marco Colella al anuncio de Abella, quien expresó que hablará con los vecinos antes de inclinarse, o no, por vetar la derogación a la Tasa de Red Vial En una entrevista publicada por La Auténtica Defensa el fin de semana, el intendente Sebastián Abella señaló que esperará la opinión de los vecinos antes de decidirse a vetar o no la derogación de la Tasa de Red Vial aprobada por el HCD. Y este lunes, también en diálogo con este medio, el concejal Marco Colella (Frente Renovador), impulsor de la iniciativa legislativa, elevó esa apuesta: dijo que "los vecinos deben plantearle al intendente si quieren pagar el combustible más caro" o anular el impuesto. "Ojalá hable con los vecinos, y que ellos se acerquen y le plateen si quieren pagar los combustibles más caros o no", lanzó Colella, confiado en que las sucesivas subas en las tarifas de los servicios públicos han hartado ya a los contribuyentes. "Creemos que es injusto que los campanenses paguen 40 centavos más el litro de combustible", afirmó en ese sentido el edil, responsable del proyecto que derogó la Tasa de Red Vial, cuya recaudación va a parar al asfaltado de calles. En ronda de prensa, Colella manifestó que "el oficialismo quiere llevar la discusión a asfalto sí, asfalto no, y ese no es el tema". "La discusión es si debemos inventarle impuestos al vecino. Y no podemos cobrar el combustible más caro que en el resto de las ciudades. La capacidad de gestión, de administración, tiene que ir más allá de saberle meter la mano en el bolsillo a los vecinos", consideró el edil. Y cuestionó la presencia de vecinos en la última sesión del HCD, que vinculó a una maniobra del PRO. "Lo que está haciendo este Gobierno es implementar las herramientas de la mala política para generar presión en distintos sectores de la sociedad", disparó. "El asfalto lo logramos optimizando los recursos, realizando licitaciones públicas, dejando de comprar a sobreprecio, dejando de contratar a familiares de funcionarios: esa es la manera en la cual tenemos que ahorrar y optimizar los recursos del Municipio", insistió Colella.



