La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018
Lipovetzky: "La CIDH avaló la despenalización del aborto"







El oficialista Daniel Lipovetzky ratificó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. El diputado oficialista Daniel Lipovetzky ratificó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por la validez legal de la interrupción voluntaria del embarazo, si el proyecto que analiza el Congreso se aprueba. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos ratificó que no es inconstitucional el proyecto para despenalizar el aborto como sostuvieron Pinedo y Massot", señaló Lipovetzky. En declaraciones a FM La Patriada, el diputado se pronunció así luego de que la CIDH enviara al Congreso un informe crítico de "la criminalización absoluta" del aborto. Este domingo, el diputado de Cambiemos había apuntado contra la vicepresidenta Gabriela Michetti, al señalar que la foto que organizó el jueves pasado en contra del aborto legal en la plaza del Congreso fue "innecesaria". "La foto que organizó Gabriela Michetti en contra del aborto fue innecesaria. Nosotros habíamos estado reunidos unos días antes con el Presidente y nos había planteado que no generemos un Boca-River. Si el mismo Presidente ya dio su opinión sobre el tema, la contrafoto era innecesaria porque esto no es un Boca-River y contradice la línea que nos ha bajado el presidente", argumentó el diputado macrista. De esta manera, el presidente de la Comisión de Legislación General reavivó la interna que en las últimas semanas calentó los ánimos en el oficialismo, entre quienes apoyan la iniciativa de despenalización del aborto y los que se oponen terminantemente.



