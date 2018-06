La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Vóley:

El Tricolor busca estirar su racha de ocho victorias consecutivas para seguir prendido en la parte alta de las posiciones. A pesar de la gran cantidad de partidos postergados que tiene la División de Honor 2018, está bastante claro cuáles son los equipos que pelean por quedarse con el "1" de la fase regular del máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y entre ellos está Ciudad de Campana, que después de un arranque con dos derrotas en fila, se recuperó e hilvanó una racha de ocho triunfos consecutivos. Así, el Tricolor suma 25 unidades y se ubica actualmente a cuatro del líder Ciudad de Buenos Aires (29) y a uno del escolta Universidad Abierta Interamericana (26), aunque con un partido menos que ambos. Pero esta noche, los dirigidos por Miguel Mudir estarán abriendo la fecha 13 del campeonato cuando reciban desde las 21 horas a Estudiantil Porteño, de apenas un triunfo en diez presentaciones. Por eso, el CCC está ante una muy buena oportunidad de sumar otros tres puntos que le permitan llegar de la mejor manera a los duelos que tendrá próximamente frente a Ciudad de Buenos Aires (fecha 14) y UAI (fecha 15), en los que definirá sus chances de quedarse con el "1". Ciudad de Buenos Aires llegó a lo más alto de la tabla el pasado viernes, cuando venció 3-0 (25-23, 25-21 y 25-23) a UAI por la 12ª fecha. Esa misma noche, en el otro encuentro que se disputó de esa jornada (postergada en gran parte por los playoffs de la categoría Sub 21), Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) le ganó 3-0 a Estudiantes en La Plata. En tanto, River Plate aprovechó para jugar su encuentro pendiente ante San Lorenzo y sumar tres puntos después de imponerse 3-1 en Núñez. La fecha 13 se estará poniendo en marcha hoy con dos encuentros: Ciudad de Campana vs Estudiantil Porteño y Boca Juniors vs Bella Vista. Mañana jugarán: San Lorenzo vs Estudiantes (LP); UAI vs Ferro Carril Oeste; UBA vs River Plate; UNLaM vs Club Italiano; y Vélez Sarsfield vs Náutico Hacoaj. En tanto, el jueves se enfrentarán Municipalidad de Lomas de Zamora vs Ciudad de Buenos Aires.

PEGANDO EN LO ALTO. EL CENTRAL MAXIMILIANO SCARPIN, UNA DE LAS VARIANTES QUE TIENE EL EQUIPO QUE DIRIGE MIGUEL MUDIR (FOTO: MVFOTOGRAFIADEPORTIVA).



