Se impuso por 27 a 18 y se afirmó como líder de la Zona B de la Tercera División. Tras sufrir su primera derrota de la temporada ante Beromama, Ciudad de Campana tenía el sábado como local un duro compromiso frente a Los Pinos para buscar la recuperación y asegurarse su continuidad en lo más alto de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Y el Tricolor no falló: en el marco de la séptima fecha se impuso 27-18 y por la derrota de Mercedes ante Beromama no sólo se mantuvo en la cima, sino que tendrá continuidad en esa posición en la próxima fecha, a pesar de quedar libre. Es que los dirigidos por César Gigena llegaron así a los 29 puntos y tomaron cinco de ventaja sobre Mercedes (24), seis sobre Beromama (23) y dejaron a nueve de distancia a Los Pinos (20). Aunque, claro está, lo importante es que ya tiene prácticamente asegurada su clasificación a la Zona Campeonato para buscar allí el regreso a la Segunda División. El sábado ante Los Pinos, el juego arrancó parejo, con un penal por lado para abrir el marcador en los primeros siete minutos. Así, el primer desnivel importante llegaría a los 20 minutos, cuando el Tricolor forzó un try-penal y se adelantó 10-3, diferencia que se reduciría posteriormente con un nuevo penal convertido por la visita. Entonces, el complemento se puso en marcha con ventaja de cuatro para Ciudad: 10-6, un marcador que no se movería hasta los 18 minutos, cuando Adrián Lugo llegó al ingoal visitante y con la conversión de Juan Calvi llevó al Tricolor a tomar ventaja de once (17-6). La respuesta de Los Pinos recién apareció sobre la media hora de ese segundo tiempo y cubrió de incertidumbre el desenlace del encuentro: un try no convertido dejó el tanteador 17-11. Sin embargo, en esos diez minutos finales, el CCC no falló: Calvi anotó un penal para estirar la diferencia más allá de un try (20-11) y a los 35, Nazareno Alaguibe se zambulliría en el ingoal rival para sellar el triunfo y ya no sufrir más a pesar del descuento que alcanzaría Los Pinos a dos minutos del cierre. En este encuentro, el CCC presentó la siguiente formación: Leonardo Correa (Laureano Salas), Leonardo Vega (Santiago Sauton), Tomás Tourn, Andrés Moreno, Nahuel Toledo (Adrián Lugo), Carlos Díaz, Gabriel Pujol, Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Lorenzo Domínguez, Franco Pittari (Franco Velázquez), Alexis Vélez, Facundo Cerda (Nazareno Alaguibe); Cristian Giles Delgui. En la próxima fecha, el Tricolor quedará libre, por lo que recién volverá a jugar en la novena jornada, cuando enfrente como visitante a Mercedes en un encuentro pautado para el 23 de junio. FECHA 7. Los resultados del sábado fueron: Porteño 27-29 Ezeiza Rugby; Berisso Rugby 14-17 Almafuerte; Rivadavia de Lobos 5-53 Sociedad Hebraica; Mercedes 15-23 Beromama; Ciudad de Campana 24-18 Los Pinos. Libre: Floresta. FECHA 8. El próximo sábado 16 se enfrentan: Los Pinos vs Mercedes; Beromama vs Rivadavia de Lobos; Sociedad Hebraica vs Berisso Rugby; Almafuerte vs Porteño; Ezeiza vs Floresta. Libre: Ciudad de Campana.

