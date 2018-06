La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Campana Boat Club lograron su séptima victoria en fila











Sin jugar bien y con goles de Damiana Pinto y Catalina Tapia derrotaron 2-0 como visitante a St. Brendan´s y siguen al acecho del líder, Universitario de La Plata "C", al que enfrentan el próximo sábado como locales. Por la 10ª fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat supo sobreponerse a un partido en el que no pudo repetir el gran nivel que viene mostrando en la temporada para quedarse igualmente con la victoria: fue 2-0 contra St. Brendan´s en Garín, con goles de las mediocampistas Damiana Pinto y Catalina Tapia. Así, las chicas del CBC se mantienen invictas y extendieron su racha a siete victorias al hilo, por lo que llegan en inmejorables condiciones al gran partido de esta primera rueda: el que jugarán el próximo sábado contra el líder Universitario de La Plata "C" en la cancha "Héctor Tallón". Respecto al desarrollo del juego del último sábado, Pinto, una de las goleadoras, declaró que tras terminar el partido no quedaron conformes con el rendimiento: "Tuvimos muchísimas situaciones de gol, muchos corners cortos, y no supimos concretarlos. A pesar de haber tenido la posesión de la bocha casi todo el partido, no jugamos como veníamos haciéndolo. No tuvimos orden, algo que nos caracterizó en las fechas pasadas". El once inicial que el entrenador Adrián Zottola paró en cancha el sábado en Garín fue el siguiente: Romina Guerrero (arquera), Florencia Núñez, Camila Tenembaum, Constanza Santini (capitana), Candela Corrata; Damiana Pinto, Catalina Tapia, Sofía González, Camila Pérez Johanneton; Julieta Dabusti y María Eugenia Díaz. Completaron el plantel Lucía Barczyñsky, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Melina Dabusti, Karen Farías, María Luz Gentilini, Agustina Mayer, Daniela Merlotto, y Candelaria Noir. Universitario, por su parte, sigue ganando, pero cada vez con más dificultades. En esta décima fecha derrotó 2 a 0 como local a Ferro Carril Oeste, que marcha último en el torneo sin haber ganado un solo partido en nueve presentaciones. Los demás resultados de esta 10ª fecha fueron: Quilmes ´´D´´ 1-1 Camioneros ´´B´´, Luján Rugby Club ´´B´´ 0-2 Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora, San Luis ´´B´´ 1-0 Deportiva Francesa, Nueva Chicago 1-2 Country Mi Refugio, y San Fernando ´´D´´ 0-1 Quilmes ´´C´´. La próxima fecha, además del plato fuerte entre los dos líderes e invictos en Campana, tendrá los siguientes encuentros: Ferro Carril Oeste ´´C´´ vs. San Fernando ´´D´´, Quilmes ´´C´´ vs. Nueva Chicago, Country Mi Refugio vs. San Luis ´´B´´, Deportiva Francesa ´´B´´ vs. Luján Rugby Club, S.A.G.L.Z. ´´B´´ vs. Quilmes ´´D´´, y Camioneros ´´B´´ vs. St. Brendan´s.

GRAN CAMPAÑA. EN NUEVE PARTIDOS, EL CBC SUMA 8 VICTORIAS Y UNA IGUALDAD. MÁS VICTORIAS EN DIVISIONES MENORES En el resto de la tira que se jugó el pasado sábado en Garín, el Campana Boat Club sumó otros cuatro triunfos en las divisiones menores. -Intermedia: victoria 5 a 0 (goles de Oriana Comuzzi -2-, Candelaria Noir -2-, y Bárbara Brezzi). -Quinta División: victoria 6 a 0 (Lucía Barczyñsky -3-, Catalina Arrambide, Lucía Gelosi, y Fátima Tenembaum) -Sexta División: victoria 9 a 0 (Valentina Núñez -2-, Azul Montero -2-, Florencia González, Agustina García, Delfina Fernández Palazuelo, Julieta Cossali, y Miranda Carchini) -Séptima División: victoria 14 a 0 (María Paz Pérez Johanneton -3-, María del Pilar González -3-, Dana Corazzini Notari -3-, María Luz Valerio Echeverría -2-, Valentina Núñez -2-, y Renata Mocchiutti)

