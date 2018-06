La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/jun/2018 Campana UP, presente en el CENADE







La Escuela "Campana UP, Fútbol Integrado" fue invitada a participar de una práctica en el Centro Nacional de Deportes (CENADE). Así, tras enviar un video, dos jóvenes de nuestra ciudad fueron escogidos para viajar y entrenar en dicho complejo ubicado en Ezeiza. Entonces, Enzo Tasistro y Fernando Medina estuvieron a las órdenes de Jorge Olas y Gabriel González, Preparador Físico y Auxiliar de la Selección Argentina de Fútbol de Síndrome de Down. Y disfrutaron de una jornada tan intensa como distinta. "En la práctica había chicos de las distintas ligas de Buenos Aires y escuelas de fútbol de distintos puntos del país", explicaron desde Campana UP. "Es muy probable que por la buena onda que tenemos con el cuerpo técnico algún, día Campana Up juegue un partido amistoso con la Selección", se ilusionan desde la escuela.





Campana UP, presente en el CENADE

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: