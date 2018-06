Vidal lanzó en Campana una Cárcel Modelo para jóvenes

Junto al Intendente Abella y el ministro Ferrari, la gobernadora recorrió las obras y afirmó que "hacía más de 20 años que en la Provincia no se construía una cárcel nueva". Posteriormente se reunió a solas con el jefe comunal de nuestra ciudad. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó ayer en Campana el Programa "Jóvenes Adultos" en contexto de encierro y la puesta en marcha de la Unidad Modelo que funcionará en nuestra ciudad y estará destinada a jóvenes de 18 a 21 años, cuyo objetivo central es el de brindarles oportunidades y herramientas necesarias para lograr una reinserción social. Acompañada por el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y el intendente Sebastián Abella, con quienes realizó una recorrida por las obras, Vidal afirmó que "hacía más de 20 años que en la Provincia no se construía una cárcel nueva". En ese contexto, la Gobernadora bonaerense sostuvo que "cuando retomamos este proyecto que estaba paralizado en la ciudad de Campana, pensamos que tenía que ser una cárcel distinta". "El Estado le dio la espalda muchos años a las cárceles de la provincia. Cuando llegamos no había candados, ni cámaras, ni comida, ni medicamentos. Eso nos llevó a hacer la primera reforma penitenciaria durante la democracia", recordó la mandataria, quien dijo que "no podemos mirar para otro lado si de verdad queremos tener un plan de seguridad en serio en la provincia de Buenos Aires". Siguiendo esa línea, Vidal explicó que "la mitad de las personas que salen de las cárceles de la Provincia, vuelven a ingresar más tarde. Esto habla de un sistema que venía fracasando". Además, indicó que "este Gobierno apuntó a generar oportunidades desde el momento de la detención, para que el tiempo en que los reclusos están en las cárceles no sea tiempo perdido". La gobernadora subrayó que "hoy tenemos más de 100 talleres de oficios, donde miles de detenidos pueden aprender un oficio. También recuperamos la educación formal, que estaba totalmente abandonada". En tanto, aseveró que en la actualidad, "más del 50% de nuestros detenidos realizan una actividad: No queremos detenidos encerrados en pabellones sin hacer nada todo el día". En cuanto al nuevo penal que se abrirá en Campana, Vidal precisó: "Esta cárcel se va a terminar en diciembre y va a abrir en enero del año que viene. Será para jóvenes varones de entre 18 y 21 años que hayan cometido sus primeros delitos, con penas de hasta 5 años. Sobre ellos queremos enfocarnos, de las cuales solamente hay 2 en el mundo, una de ellas en Alemania y otra en Estados Unidos". "Queremos que esta sea una verdadera oportunidad y que puedan reinsertarse en la sociedad. En este penal va a ser obligatorio estudiar y aprender un oficio. También habrá un centro permanente de adicciones, para que la adicción no los lleve nuevamente a cometer un delito. Necesitamos cárceles diferentes, que le den otra dignidad al detenido, para darle la seguridad a los bonaerenses". Por último, Vidal destacó este nuevo programa que llevará adelante su Gobierno. "Queremos darle una segunda oportunidad, porque son muy jóvenes y porque estamos convencidos que este es el camino para bajar la tasa de delitos en la provincia de Buenos Aires. Queremos cumplir con la ley y darle una segunda oportunidad a quien realmente quiere vivir mejor", aseveró. Una vez finalizada la presentación, la gobernadora mantuvo una reunión con el intendente Abella y el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell.

LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL JUNTO A FERRARI Y ABELLA, DURANTE LA RECORRIDA.





ABELLA AGRADECIO LA VISITA A LA GOBERNADORA.

