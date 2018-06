La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Desde el Estribo:

Náufragos

Por Fabiana Daversa







"Es dulce morir en el mar, en las olas verdes del mar" Eso compuso Dorival Caymmi, poeta y músico brasileño que cantó la vida de la gente simple de su provincia, Baía. Bañada por el mar y castigada por la sequía en el interior, en la industria pesquera, desde hace más de cuatro siglos, desarrolló una de sus principales fuentes de ingreso. En la voz de Cesaria Évora y de Marisa Monte, ésa canción se transformó en un himno de los "trabajadores del mar". Cuenta la historia de una novia que espera el regreso de su amor de la pesca nocturna, mientras tararea la frase que él le recalcaba, a modo de consuelo. El pescador jamás regresó, pero ella tuvo la certeza de que él murió en su ley. Ayer encontraron el cuerpo de Salvador Taliercio, en las costas de Chubut, el capitán del buque pesquero Rigel. Otros ocho tripulantes siguen desaparecidos. Cuenta la mamá de uno de ellos, Martha Godoy, que "cuando estaban apunto de partir, se apagaron todas las luces del buque" y tuvieron que retrasar la partida. Prefectura no inspeccionó nada y luego de la visita de un electricista, salieron. Calculan que desde el 2015 hay un naufragio por año en la Argentina, debido a la antigüedad de los barcos y al mantenimiento deficiente. Los controles no existen. El hijo de un tripulante desaparecido contó que su padre estaba preocupado porque en el viaje anterior el Rigel "se había quedado sin motor" en alta mar. Cuando falla lo humano, las señales siguen hablando. Cuando no te cuida nadie, la intuición pasa a ser tu mayor aliado. Ojalá este episodio sirva para que cuidemos más y mejor a nuestros hombres de mar y a sus familia, exigiendo que Prefectura cumpla con su papel y facilitando créditos para que puedan renovar sus barcos.

