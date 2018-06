La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Enlazador de Mundos 9 - Energía del Miércoles 13/06/2018 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip

El enlazador de mundos energía de cierre, de desapego, cierre de ciclo. nada se pierde todo se transforma. Disolver el karma Kin 126- Enlazador 9 guiado por el viento, hoy es un día para dejar pensamientos viejos atrás, dejar de pensar cómo va a seguir esto viviendo adelantados. Estar conectados y en comunicación con nuestra mente en momento presente, basta de contarnos el cuento que todo pasado fue mejor, lo pasado pisado, no podemos vivir añorando lo que ya no está. Desapegar!! Esa es la consigna de hoy, y empezar por tener pensamientos de cierre y final de un ciclo es una buena forma para comenzar a soltar. En este tubo vibracional donde las energías están muy fuertes, el águila como energía oculta nos ayuda a despegar y ver la realidad en forma más clara y más objetiva, es importante incorporar esta energía y sumarla a la del día para darnos cuenta que no se puede vivir atado a lo que pasó y en añoranzas y reminiscencias del pasado. Hoy podemos estar muy perceptivos e intuitivos. Ojo con estar muy volados y dispersos porque podemos enredarnos y perder el hilo conductor de lo que queremos decir o hacer. Tomar nota por escrito es buena idea. Excelente para hacer viajes astrales y conectar con la 4 dimensión de conciencia. Para pedir por nuestros muertos. Nuestra familia y nuestros vínculos y no luchar contra lo inevitable. Buen miércoles y buen cierre de ciclo!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

