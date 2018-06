La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Te hago el cuento:

El ancho, diverso y ajeno mundo de Pauline Melville

Por Marisa Mansilla











Marisa Mansilla

Pauline Melville es una escritora y actriz británica, nacida en Guyana en 1948. Su madre era inglesa y su padre, un guyanense; es decir que se amalgaman en ella el mestizaje entre la cultura escocesa y lo "afroamerindio". Es además de escritora de literatura, una reconocida actriz profesional tanto por su labor en películas como "Mona Lisa", encarnando la esposa de Bob Hoskins, como en el film "The long good Friday", nuevamente con Bob Hoskins y Helen Mirren, participó también en series televisivas de la BBC. Pero en esta columna nos ocuparemos de su labor en el campo de la literatura donde también fue reconocida y premiada por el diario "The Guardian" en 1991 con el 1er. Premio para escritores del Commonwealth (conjunto de naciones que en algún momento fueron colonias británicas) por su primer libro de ficción literaria y también por el periódico "The Independent". Salman Rushdie, el escritor indio-británico, describió esa primera colección de cuentos como "filosa, aguda, alegre, original conjungando la magia luminosa del Caribe con la suciedad neblinosa británica…". En 1997, su primer novela "El cuento del ventrílocuo" también ganó el 1er. Premio Whitebread de Literatura Guyanense y en 1998 su colección de cuentos "La migración de los espíritus" fue considerada una antología memorable en que se reúnen todas las voces, las de la cultura caribeña con las de la cultura europea. El libro consta de 12 cuentos realmente magníficos y nos vamos a ocupar de dos de ellos: "El carnaval de la señora Da Silva" y "La puta brillante" como pequeña muestra de los temas que interesan a su autora. El carnaval Da Silva No sé cómo los lectores argentinos podremos imaginar un carnaval en el muy londinense y colorido barrio de Notting Hill (el barrio de la película de Julia Roberts y Hugh Grant) pero supongo que nos resultaría quizás difícil pensar que comparsas con el desenfado y una producción de trajes, disfraces, música, coreografías y comidas al mejor estilo caribeño desfilen en agosto por sus calles. Sin embargo, éste es el contexto que aparece en el cuento de Pauline Melville "El carnaval de la señora Da Silva", y que, además de ser una peculiar locación de ficción literaria, es una realidad deslumbrante que puede visitarse y convoca a miles de turistas año tras año. Dolly Da Silva, la protagonista del cuento, es una voluminosa mujer de 65 años matriarca de la Rebel War Band y que, según el narrador, con su "enorme trasero bamboléandose rítmicamente como una enorme bola demoledora es capaz de derribar las casas a ambos lados de la calle". No entra en ninguno de los trajes llamados "leotardos" que llevaban el resto de las mujeres de su comparsa y las modistas habían tenido que ingeniárselas para diseñarle y coserle una "tienda de campaña gigante y cobriza". Es viuda, tiene hijos que también participan de diversa manera de esa multitudinaria fiesta callejera y sostiene abiertamente una relación con un pastor de la Iglesia Evangélica Bautista reñida con el pudor y la rígida moralidad victoriana que provoca la envidia de una de sus vecinas, hasta que él imprevistamente la abandona. El narrador dice "El caos está a la orden del día": los miembros de la comparsa representan la selva tropical, hay ranas arbóreas, guerreros mabaruma, guerreros ciboney, lagartos verdes y diablos, algunos con el tradicional traje con cola y tridente. La agitación bulliciosa de los preparativos, lo fantástico de los atuendos, la ingenuidad y simpleza del pensamiento mágico de algunos personajes resultan exóticos, irreales, increíbles en la geografía y sociedad de un barrio de Londres que ve en la manifestación pluricultural de las calles sólo peligro, escándalo y advierte a la población de posibles consecuencias indeseables. La comparsa avanza imparable, Dolly baila desenfrenada y el viejo cartero que se había enamorado de ella, disfrazado en la ocasión de directora de escuela se le acerca para desfilar junto a ella.¿Será el comienzo de una nueva relación sentimental de la señora Da Silva? Distancia y diversidad cultural, concepciones encontradas acerca de lo popular en las calles, formas de lo festivo y de la carnavalización de la cultura, el amor y la sexualidad cuando ya han pasado los años juveniles, fusiones que sirven para derribar prejuicios y conceptos arraigados son los que aparecen en este maravilloso cuento. Londres, la puta brillante Una de las lectoras críticas del taller Álgebra y Fuego, la señora Tatiana Rizzardi, trabajó y expuso en el Café Literario de fines del año pasado su análisis de este cuento acudiendo al concepto de "relato de contramemoria", por lo tanto citaremos aquí su análisis. ¿Qué es un relato de "contramemoria"? Es una narración que se sitúa entre la historia contada por los europeos y los mitos locales en la lucha de resistencia contra la colonización. Por lo tanto, y recordando los versos de la popular canción "Quien quiere oir que oiga" de Lito Nebbia, no es la historia contada por los que ganan, sino "la otra historia, o la verdadera historia", la que recuerdan los vencidos. Los cuentos de Pauline Melville narran hechos históricos como el racismo ambiental de las compañías del norte que llevan contaminación al sur y la transferencia de recursos del sur al norte. Cuentan la historia desde esa otra mirada. En "La puta brillante" Charles Hay, el protagonista, es un hombre de 67 años, empresario de la City londinense y director de una poderosa compañía petrolera. Su oficina se ubica en un moderno edificio de cristal. Al observarlo piensa con malicia que cuanto más transparentes son los edificios, más turbios son los negocios que en ellos se tratan. La cantidad de cristal, luz y ventanas es directamente proporcional a la oscuridad de los acuerdos y transacciones. Recuerda sus comienzos, en edificios de sólido granito, con oficinas cerradas que custodiaban contratos confiables, seguros. Todo se fue modificando y los negocios se fueron transformando en un juego de astucia e inteligencia. Los nuevos edificios son etéreos, insustanciales, como las maniobras rápidas y aparentemente frívolas que allí se realizan, castillos de naipes que se desmoronan rápidamente. Al fin y al cabo, todo en el mundo actual se fragmenta, el bloque soviético, las viejas concepciones monolíticas, los grandes ideales de construir un mundo más justo… Según el texto de Melville, "Era como si la City de Londres hubiese cambiado de sexo. Luego de ser un asunto sólido y patriarcal de granito, se había convertido en una puta brillante con enaguas de cristal y frívola lencería transparente. Una zona urbana seductora y travestida, voluble y caprichosa, que ocultaba unos músculos peligrosos". Su esposa Susan que había sido una modelo exitosa, era mucho más joven que él, bella e inteligente, pero para él sólo un adorno para exhibir en las fiestas y apariciones en público. Rara vez ella lo acompañaba en sus viajes de negocios, pero en uno que realizan juntos a Nigeria, Susan sufre un impacto emocional profundo, toca la mano de un niño agonizando de hambre que le recuerda su pasado. La violencia ejercida desde el poder sólo puede obtener como respuesta más violencia, ella se encargará de conducir a la humillación y el escándalo a Charles sin que él pueda preverlo. La perspectiva lúcida y contrahegemónica de los cuentos de Melville invitan a los lectores a acercarse a ella y su obra literaria. Marisa Mansilla/ Taller Álgebra y Fuego - marisamansilla2000@yahoo.com.ar

