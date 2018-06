La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Remo:

Los dirigidos por Marilú Perea consiguieron ocho medallas en nueve pruebas disputadas, con tres victorias. Juana Modarelli, hermana de Felipe, ganó su tercera regata consecutiva desde que debutó en el pre-equipo celeste. El pasado domingo se diputó la segunda regata promocional del Club Náutico Villa Constitución, la cuarta en lo que va del año, bajo la organización de la entidad anfitriona y con el arbitraje de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (C.R.I.L.). Y allí, el Campana Boat Club, al mando de la entrenadora Marilú Perea, realizó un gran papel: tres victorias, tres segundos puestos, dos terceros, y sólo un bote por fuera del podio. Con esta performance, el pre-equipo celeste quedó tercero en el ranking por clubes, detrás del Club de Regatas San Nicolás, que obtuvo seis medallas doradas y se hizo adjudicatario de la Copa Conjunto, y del equipo de la Prefectura Naval Argentina, que subió cuatro veces al escalón más alto del podio. El tercer puesto del CBC fue compartido con el Club de Regatas La Plata. Entre lo más destacable de la actuación de los promocionales del Boat se debe mencionar la tercera victoria en tres regatas de Juana Modarelli, hermana de Felipe (remero del CBC clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud), y el segundo puesto de Santiago Geretto, un joven atleta que viene llevando adelante un gran y rápido progreso, en una disputadísima prueba a cinco canchas. Los resultados obtenidos por el CBC fueron los siguientes: -Single clinker Sub 14 masculino: Tobías Viera Veneziani. 1º puesto -Single paseo Sub 16 femenino: Juana Modarelli, 1º puesto -Single clinker Sub 16 femenino: Guadalupe López, 1º puesto -Single paseo Sub 16 masculino: Santiago Geretto, 2º puesto -Cuatro con timonel clinker libre masculino: Braian Falcón [stroke], Franco Martínez [3], Kevin Ruiz [2], Bruno Carabajal [bow] e Isaías Gallippi [timonel], 2º puesto. -Single clinker Sub 16 masculino Bote A: Lautaro Bravo: 2º puesto -Single paseo Sub 14 masculino: Nicolás Martínez, 3º puesto -Single clinker Sub 16 masculino Bote B: Tobías Viera Veneziani, 3º puesto -Doble par shell libre masculino: Franco Martínez [stroke] y Bruno Carabajal [bow], 4ºpuesto La próxima regata promocional se llevará a cabo el sábado 23 de junio en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre. Esta competencia será organizada por el Club Náutico Hacoaj, y tendrá como entidad fiscalizadora a la Comisión de la Regata Internacional del Tigre.

