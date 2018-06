La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Nacional B:

El encuentro frente a UAI Urquiza fue anunciado para el martes 17 de julio en estadio y horario a designar. En cuanto a la conformación del plantel, además de Pablo Burzio y Renso Pérez, tampoco seguirán Martín Perafán y Jorge Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización de la Copa Argentina confirmaron que el partido de primera ronda entre Villa Dálmine y UAI Urquiza se jugará el próximo martes 17 de julio en estadio y horario a designar. De esta manera, el Violeta ya tiene pautado su primer compromiso oficial del segundo semestre, en el marco de una llave que definirá al rival en segunda ronda del ganador del duelo que sostendrán River Plate y Central Norte de Salta (jugarán el domingo 22). Así, el equipo de nuestra ciudad, en caso de avanzar, podría medirse con el Millonario (¿el 29 de julio?). Mientras tanto, en Mitre y Puccini se siguen confirmando nombres de jugadores que no continuarán en el plantel respecto a la temporada anterior: Pablo Burzio ya había sido anunciado como refuerzo del Macará de Ecuador; Renso Pérez fue oficializado en Central Córdoba de Santiago del Estero; y, ayer, se conoció que Jorge Córdoba seguirá su carrera en el Alebrijes de Oaxaca, de la segunda división del fútbol mexicano. A su vez, el arquero Martín Perafán subió ayer a su cuenta personal un tuit en el que se despide de Villa Dálmine y su destino sería Mitre de Santiago del Estero. Así, de cara a la próxima campaña, Villa Dálmine sólo tiene oficializada una incorporación, la del volante ofensivo David Gallardo (ex Sportivo Las Parejas), aunque la dirigencia tiene avanzadas las negociaciones para sumar al volante Matías Ballini y para retener a los defensores Franco Flores y Fernando Alarcón. En tanto, juveniles como Federico Recalde y Leonardo Cisnero tienen todavía contrato vigente con el club. PERDIÓ LA TERCERA La Tercera División de Villa Dálmine completó su participación en el Torneo de Reserva del Nacional B 2017/18 al disputar ayer su encuentro pendiente frente a Deportivo Riestra. Fue derrota 1-0 en un partido jugado en el predio Héctor Fillopski, donde el conjunto dirigido por Raúl Balmaceda alistó a Pablo Cardozo; Matías Benítez, Francisco Lavielle, Facundo Ferreyra, Facundo Ruiz; Nicolás Colombano, Fernando Rodríguez, Bahiano García, Alfredo Dinelli; Gastón Martiré y Lázaro Vitale.

EL ARQUERO MARTÍN PERAFAN SEGUIRÍA SU CARRERA EN MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO. ASUMIÓ LA NUEVA COMISIÓN El pasado sábado, luego de la Asamblea que se realizó en el salón restaurant del estadio de Mitre y Puccini, entró en funciones la nueva Comisión Directiva del Club Villa Dálmine para afrontar el período 2018-2022 de la institución. Como Presidente continúa Diego Lis, quien ya había asumido esa función meses atrás luego del alejamiento de Alfredo Lista. Tras la reunión del sábado, explicó que "el objetivo primordial" será "el crecimiento del club" tanto en lo institucional como en lo deportivo y en cuanto a su estructura edilicia. A su vez, explicó que en los últimos meses de gestión se ha logrado "acomodar bastante al club" en cuanto a lo económico. Y aunque reconoció que el Violeta "no está saneado", apuntó que el trabajo encarado en las áreas financieras y administrativas avanza positivamente. -Presidente: Diego Lis -Vicepresidente 1º: Jorge Milano -Vicepresidente 2º: Héctor Fillopski -Vicepresidente 3º: Pablo Gentilini -Secretario General: José Luis Vázquez -Prosecretario: Matías Benevento -Secretario de Actas: Marcelo Lis -Tesorero: Oscar Snaider -Protesorero: Jorge Clerici -Vocales titulares: Marcelo Breglia, Juan Percoco, Gabriel Smith, Bernardo Carfagno, Nadia Gómez, Alberto Armesto y Rubén Arce. -Vocales suplentes: Rubén Bressan, Agustín Parrilla, Franco Di Nápoli, Matías Miñonez, Cecilia Roldán, Salvador Palau y Omar Riviello. -Revisores de Cuentas: Damián Vidal, Luis Clemente, Walter Mazzochi, Alejandro Torres y Juan Pablo Gentilini. -Tribunal de Disciplina: Gustavo Vallejos, Luis Fernández, Alejandro Vila, Gustavo Paván y Daniel Carcacha.

