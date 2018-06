La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Cómo prevenir la enfermedad de las encías







Ya que la enfermedad de las encías (periodontal) en general no es dolorosa y avanza lentamente, puede alcanzar un estadio avanzado antes de que usted note algún problema. Esto puede provocar el deterioro de las encías y la estructura ósea y, finalmente, la pérdida del diente. Eliminar la placa a través del cepillado diario y el uso de hilo dental, así como programar visitas regulares a su dentista para una limpieza profesional, son las mejores formas de minimizar los riesgos de enfermedad de las encías. Si es necesario, su dentista puede diseñar un programa personalizado de cuidado bucal en el hogar según sus necesidades. La prevención comienza en el hogar Si bien es necesario someterse a exámenes dentales con regularidad a fin de eliminar el sarro y detectar los primeros síntomas de la enfermedad, la salud bucal comienza en el hogar, con el cuidado adecuado de los dientes y las encías. Estas son algunas medidas que puede tomar para prevenir la enfermedad de las encías y mantener sus dientes durante toda la vida: Cepíllese durante dos a tres minutos, al menos dos veces por día con pasta dental con flúor. Asegúrese de cepillar la línea de las encías. Use hilo dental a diario para eliminar la placa de los lugares a los que no puede llegar con su cepillo de dientes. ¿No le gusta usar el hilo dental? Pruebe un portahilo dental, que facilita la inserción del hilo entre los dientes. Aunque no es un sustituto del cepillado y del hilo dental, el enjuague bucal puede reducir la placa hasta en un 20 por ciento. Lleve una dieta saludable. Los alimentos con alto contenido de carbohidratos y azúcar aumentan la placa, de manera que solo una dieta saludable proporciona los nutrientes necesarios (especialmente las vitaminas A y C) para prevenir la enfermedad de las encías. Evite el cigarrillo y el tabaco sin humo, puesto que esto puede llevar a una enfermedad periodontal o cáncer en la boca. Recurra al cuidado preventivo y programe controles regulares, son la opción más confiable para identificar los primeros síntomas de una enfermedad periodontal. Visite al dentista para que arregle sus dientes si estos necesitan empastes, están superpuestos o si están gastados a causa del rechinamiento. Cuando visite al dentista Debe visitar al dentista con regularidad para una limpieza dental profesional. Aunque el cepillado y el uso de hilo dental regulares controlan la placa, el dentista cuenta con las herramientas necesarias para eliminar el tártaro (también denominado sarro) que puede haberse acumulado en sus dientes. Además, los controles regulares pueden ayudar a que su dentista controle la salud de su boca e identificar y prevenir problemas antes de que requieran un tratamiento más complejo o más costoso. Fuente Delta Dental



Cómo prevenir la enfermedad de las encías

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: