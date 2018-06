La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 13/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CIBER ROBO: mediante engaños y distracciones, robaron US$ 10 millones del Banco de Chile.- OTRO JUICIO PARA CRISTÓBAL: El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral y público a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.- DÓLAR; INTERVENCIÓN OFICIAL: cedió seis centavos, a $26,38, tras la intervención del Central.- HORROR EN VENADO TUERTO: Una mujer de 42 años con problemas psicológicos estuvo encerrada por 20 años.- HISTÓRICO ACUERDO: Donald Trump y Kim Jong Un acordaron "pasar página" durante la cumbre histórica.- OTRO JUICIO PARA CRISTÓBAL El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral y público a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por el no pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al Estado nacional por la firma Oil Combustibles. El juez dio por cerrada la investigación y remitió el expediente a un tribunal oral para juzgar a los tres implicados, de los cuales los empresarios están con prisión preventiva. El magistrado hizo lugar de ese modo al pedido de juicio hecho por el fiscal federal Gerardo Pollicita y la querella de la AFIP. DÓLAR: INTERVENCIÓN OFICIAL El dólar cedió este martes seis centavos, a $26,38, en una jornada en la cual el Banco Central retomó las intervenciones y vendió US$ 695 millones para moderar la escalada del tipo de cambio, tras el anuncio de un acuerdo con el FMI. Así, a pesar de que el gobierno había anunciado que el acuerdo con el Fondo incluía la libre flotación cambiaria, se decidió tratar de frenar la escalada con otra fuerte intervención. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $25,41 para la punta compradora y a $26,38 para la vendedora. HORROR EN VENADO TUERTO Una mujer de 42 años con problemas psicológicos según su familia, fue rescatada por la Policía de Santa Fe, que la encontró desnutrida, en completo estado de abandono y atada a una cama de su casa de Venado Tuerto donde estuvo encerrada por 20 años. El hallazgo se produjo porque una vecina que escuchaba los ruegos de la víctima hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Según se supo, la mujer había sido encerrada hace 20 años por su papá quien la había castigado por "tener novio", y cuando éste murió, el hijo mayor continuó con la tarea. HISTÓRICO ACUERDO Donald Trump y Kim Jong Un acordaron este martes "pasar página" durante una cumbre histórica que alumbró un documento conjunto en el que el líder norcoreano se compromete a llevar a cabo una "desnuclearización completa de la península coreana". Después de décadas de tensión por las ambiciones atómicas de Corea del Norte, el presidente estadounidense aseguró que el "proceso" podrá comenzar "muy pronto". Sin embargo, la fórmula de la declaración conjunta es bastante vaga en cuanto a calendario. CIBER ROBO Casi como sucede en las películas, mediante engaños y distracciones, robaron US$ 10 millones del Banco de Chile. Un grupo de cibercriminales vulneró la seguridad, instaló un ransomware y mientras el equipo de ciberseguridad del banco intentaba restaurar sus sistemas, hackearon el servicio de transferencias para hacerse con el dinero. Ocurrió el 24 de mayo. Un ransomware infecto miles de computadoras del banco, pero estaban preparados para defenderse. El banco desactivo 9.000 puestos de trabajo para evitar que el virus continúe expandiéndose, pero tardaron en detectar una transacción inusual que ocurrió a sus espaldas, en al red local SWIFT de la organización. Mordieron el anzuelo, el virus era solo una distracción para sustraer US$ 10 millones de la entidad perteneciente al Grupo Luksic y Citibank.



