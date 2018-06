La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Aborto: Pañuelazo, marcha y pintadas durante la vigilia del debate por la despenalización







Mujeres de nuestra ciudad acompañaron la discusión en el Congreso Nacional con diversas actividades a favor de la aprobación del proyecto de ley para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo. Campana siguió todas las alternativas del debate por la despenalización del aborto: en el centro de la ciudad, diversas agrupaciones feministas y políticas, así como vecinas autoconvocadas, realizaron diversas actividades para manifestar su apoyo a la aprobación del proyecto que por esas horas discutía el Congreso de la Nación. "Arrancamos a las tres de la tarde vistiendo la plaza de verde: pusimos banderas y banderines. Vinieron muchos y muchísimas adolescentes", señaló Alejandra Arias, de la agrupación Mala Junta, una de las organizadoras. Las actividades se trasladaron luego al patio del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº15, donde hubo proyección de películas y varios chicas y chicos de la ciudad compartieron diversas experiencias y su visión sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. En todo momento, se escuchó de fondo el debate que se estaba dando en el Parlamento. El cierre de la jornada -algunos jóvenes continuaron la vigilia en el patio del Instituto 15- estuvo marcado por un nuevo pañuelazo que se llevó a cabo frente a la Municipalidad, previa marcha alrededor de la plaza. "Hoy estamos en la vigilia de la despenalización del aborto para que sea legal, seguro y gratuito, porque pensamos que es una problemática que existe hace muchísimo tiempo: la mujer abortó, aborta y abortará, y aunque no quieran verlo, hay un montón de muertes maternas porque hay una brecha económica, porque la persona que tiene poder adquisitivo puede realizarse un aborto con condiciones de asepsia, y las mujeres que no tiene esa posibilidad, terminan en una situación desesperando haciendo cualquier cosa para poder realizarlo", sostuvo María Salomé Baro, de la colectiva feminista Matria. "Estoy escuchando a legisladores que no tiene opiniones científicas, que hablan desde su creencia, y me parece que cuando uno vota a un legislador lo hace para que represente al pueblo, no únicamente a su creencia. Aparte, el pueblo está por encima de cualquier creencia", opinó sobre el debate parlamentario. INTERVENCIÓN POLICIAL Por la tarde, efectivos policiales abordaron al grupo de manifestantes que se encontraba en la plaza principal, luego de que un grupo hiciera pintadas en el mástil central. Según testigos, la Policía llegó a pedirles a algunos jóvenes que mostraran el contenido de sus mochilas, aunque el incidente no pasó a mayores. En horas de la noche, en diálogo con La Auténtica Defensa, fuentes policiales confirmaron el episodio y aclararon que no se radicaron actuaciones.

ANOCHE, EL PALACIO MUNICIPAL TAMBIÉN SE ILUMINÓ DE VERDE Y ACOMPAÑÓ LA HISTÓRICA JORNADA.

CON EL PALACIO MUNICIPAL ILUMINADO DE VERDE DE FONDO, DECENAS DE VECINAS SE MANIFESTABAN ANOCHE. UNA VOTACIÓN PARA LA HISTORIA Anoche el Congreso de la Nación debatía la despenalización del aborto. Las posturas a favor y en contra no lograban sacarse clara ventaja. La Cámara de Diputados debatía anoche la legalización del aborto en una sesión maratónica y en el marco de una tensa pelea voto a voto, que aún tenía una decena de indefinidos y un final abierto. Un conjunto de diputados definió su postura en las últimas horas hacia uno y otro lado pero todavía quedaban varios indecisos, por lo que el resultado era incierto: no se descartaba incluso un empate que obligue al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, a definir la suerte del proyecto. El conteo de votos variaba según la proyección que cada sector hacía sobre los indefinidos, pero casi todos coincidían en que la diferencia era esta noche de apenas uno o dos votos, ya sea para la aprobación o el rechazo del proyecto que propone la legalización del aborto hasta la semana 14. Durante el transcurso de la sesión, que podría extenderse hasta este jueves por la mañana, se develaron algunas incógnitas: el riojano Luis Beder Herrera (Bloque Justicialista) confirmó que votará a favor de proyecto, al igual que el santafesino Hugo Marcucci (Cambiemos) y el bonaerense José Ignacio de Mendiguren (Frente Renovador). El catamarqueño Gustavo Saadi (Elijo Catamarca), que figuraba entre los indefinidos, votará finalmente en contra, adelantaron fuentes de su entorno, mientras que la santacruceña Roxana Reyes (Cambiemos) se definió a favor. Al tomar la palabra en el recinto, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky, quien coordinó las audiencias públicas en su calidad de presidente de la Comisión de Legislación General, expresó: "Lo dijeron tres ministros de Salud de dos gobiernos distintos. La legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas". Daniel Filmus, del Frente para la Victoria, comparó el tratamiento de este tema con otros que se han dado en el pasado y expresó: "Decían que si se sacaba la religión de las escuelas era la disolución del país. Decían que si votaba la mujer y votaba diferente al marido era la disolución de la familia". En cambio, la porteña Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y referente del sector de Cambiemos que se opone a la legalización, afirmó que "hay vida desde el momento de la concepción" y agregó: "El embrión no es un órgano de la madre. No hay libertad de elección si no hay vida. Si nos equivocamos con esta ley, el daño va a ser irreparable".

EL CONGRESO APROBÓ LA MEDIA SANCION A LA LEY. LUEGO DE UNA CORRECCIÓN DE VOTOS, QUEDÓ EN 129 AFIRMATIVOS Y 125 NEGATIVOS; 1 ABSTENCIÓN.



