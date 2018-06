La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Docentes bonarenses inician una medida de fuerza de 48 horas







Se pliegan a la huelga convocada por las dos CTA. Mañana en cambio la medida será netamente provincial, en reclamo de la reanudación de la paritaria salarial. Los gremios docentes bonaerenses estarán de paro hoy y mañana viernes ante la falta de convocatoria del gobierno de María Eugenia Vidal a reanudar la paritaria salarial para definir un aumento de los sueldos del sector, según resolvió el lunes el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Si bien el paro provincial se concretará el viernes, la medida de fuerza tendrá un impacto de 48 horas, debido que la mayoría de los gremios adherirá al paro nacional dispuesto para el jueves por las dos CTA y a la que se plegará La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). Por ello, los maestros enrolados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba) realizarán el paro jueves y viernes, mientras que los del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), sólo el viernes. "El gobierno de Vidal continúa profundizando el ajuste en Educación y volviendo a dilatar la resolución del conflicto salarial, llevando más de 50 días sin convocar a paritarias", sostuvo el Frente en un comunicado. Aclararon también que "el salario docente está congelado desde octubre de 2017; sin embargo, la política económica ha impactado fuertemente en el poder adquisitivo con un deterioro superior al 12%". "Hace 48 días que la gobernadora María Eugenia Vidal no nos convoca a discutir paritarias. Los chicos están en las aulas y, aún así, nos clausuran el diálogo. Los docentes estamos perdiendo nuestro poder adquisitivo y las problemáticas en las Escuelas se acentúan cada día", explicó la semana pasada el titular del Suteba, Roberto Baradel. Pese a no llegar a un acuerdo en la paritaria salarial, el gobierno ya depositó tres adelantos a los maestros bonaerenses a cuenta del futuro acuerdo para que "no pierdan frente a la inflación", según la gobernadora bonaerense. El gobierno depositó en abril un 5% retroactivo a enero y otro 3% con los salarios de marzo y otro 2% en mayo sumado a mil pesos en concepto de presentismo para aquellos que no faltaron en el bimestre febrero-marzo, con lo que el aumento salarial otorgado en lo que va del año llega al 10%. Sin embargo el gobierno bonaerense se mantiene inflexible en su propuesta de mejora salarial. Se espera que tras la fuerte devaluación y la desbandada de la inflación el Ejecutivo provincial abandonde finalmente esta postura y mejore su propuesta



Docentes bonarenses inician una medida de fuerza de 48 horas

