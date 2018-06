La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 El mercado inmobiliario sufre los tiempos de los créditos y la suba del dólar







Uno de los principales problemas son los tiempos de aprobación de los créditos inmobilarios. "Se acuerda una operación con el dólar a 20, pero cuando se va a hacer efectiva, está a 25" dijo Ricardo Terragno, Presidente del Colegio de Martilleros. "La situación del país repercute en el mercado inmobilidario. No hay grandes ventas. Hay expectativas, pero está parado. Se trata de uno de los sectores más importantes de la economía, mueve el país, y eso lo tienen que entender las autoridades", dijo Ricardo Terragno, Presidente del Colegio de Martilleros Zárate Campana a la prensa del distrito, convocada a un desayuno con motivo del Día del Periodista. Sobre la compraventa de inmuebles, Terragno agregó: "Se acuerda una operación con el dólar a 20, pero cuando se va a hacer efectiva, está a 25 y eso genera que muchas operaciones se frustren o se compliquen". El presidente de los martilleros también comentó sobre la actualidad de los alquileres, que mostrarían una tendencia estacionaria y en algunos casos a la baja en los precios. En ese mismo sentido, recordó el nuevo rol propuesto por la empresa Garantías Inmobilidarias S.A. en la provincia de Buenos Aires que "si bien genera cierta resistencia de la gente por falta de costumbre se trata del sistema de garantías del futuro, porque el inquilino ya no necesita de un amigo o familiar como garantía. Es un trámite muy sencillo de contratar, y si hay algún problema, se ejecuta rápidamente, sin la necesidad de hacer un juicio ni nada parecido". Terragno también comentó las diferentes acciones que desde el Colegio de la Provincia de Buenos Aires se vienen realizando para acotar la actividad de la franquicia "Remax", e incluso su lucha tiene aristas en común con la del Colegio de Farmacéuticos de la provincia respecto a la cadena "Farmacity". "Es un tema que el colegio a nivel provincial viene trabajando arduamente. Hemos tenido fallos favorables, como es el caso Jerés. Se trata de un martillero que trabajó en Zárate y tiene su matrícula suspendida por un año, a partir de una denuncia que se hizo en el Colegio de San Isidro. Ahora el Colegio de Lomas de Zamora inició una causa directamente contra Remax", señaló.

