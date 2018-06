La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Juntan firmas para que el Intendente Abella no vete la derogación de la Tasa de Red Vial







"Dijo que debía consultarlo con los vecinos y queremos decirle que los campanenses necesitamos no pagar de más y así retroceder en al menos uno de los tantos tarifazos que el Gobierno nos impuso" aseguraron los concejales del bloque PJ-UC. Luego de que la oposición votó la derogación de la Tasa de Red Vial, que aplicaba un incremento al precio del combustible en nuestra ciudad, los concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana salieron a buscar respaldo ante el posible veto que el Intendente Abella podría darle al proyecto aprobado por en mayoría. Así, en los accesos a los principales bancos de Campana, montaron mesas con planillas para reunir las adhesiones a la derogación de la tasa municipal creada durante la actual gestión, sobre la cual recaen varias denuncias y reclamos por su presunta inconstitucionalidad tanto en nuestro municipio como en otros donde se pusieron en vigencia medidas similares. VIL ESTRATEGIA "Estamos ante un escenario en donde la legítima derogación de la tasa que aumentaba el combustible a todos los campanenses, puede ser revocada por el veto del Intendente, quien ya anticipó que evalúa esa posibilidad" expresó la Concejal Romina Carrizo, mientras que Luis Chesini señaló que "estamos en la calle para explicarle a los vecinos el alcance de ésta tasa y lo que representa su derogación, ya que desde el oficialismo se han encargado de montar una campaña con mentiras respecto a obras que no se podrían realizar sin este impuesto. El compromiso asumido con la gente debe cumplirse, porque las obras son necesarias. Pero debe reclamar los fondos que corresponden, a quien corresponde. Es decir, al Gobierno Nacional que en primera instancia firmó la financiación". Para el Concejal Romano, la del Intendente, "se trata de una vil estrategia de enfrentar vecinos contra vecinos. Por un lado, aquellos a quienes les prometieron las obras, las necesitan y reclaman por ello. Y por el otro, los que necesitan un alivio a sus bolsillos, y piden pagar lo mismo que en otras ciudades por el combustible que los moviliza para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela". El concejal peronista también aseguró: "El Intendente dijo que debía consultar con los vecinos la decisión de vetar o no la derogación de la Tasa de Red Vial, y a través de estas firmas queremos decirle que los campanenses necesitamos no pagar demás y así retroceder en al menos uno de los tantos tarifazos que el Gobierno nos impuso".

EL CONCEJAL LUIS CHESINI, DURANTE LA ACTIVIDAD QUE SU BLOQUE LLEVÓ ADELANTE EN LA AV. ROCCA.





LOS CONCEJALES ROMANO Y CARRIZO EXPLICAN LOS ALCANCES DE LA MEDIDA.





EL PRESIDENTE DEL PJ CAMPANA, OSCAR TRUJILLO, ACOMPAÑÓ CON SU FIRMA.





