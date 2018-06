La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Hoy comienza el Mundial







AGENDA DE PARTIDOS Los primeros tres días de la Copa del Mundo "Rusia 2018" tiene programados los siguientes encuentros: Jueves 14: Rusia vs Arabia Saudita (12.00). Viernes 15: Uruguay vs Egipto (9.00), Marruecos vs Irán (12.00) y Portugal vs España (15.00). Sábado 16: Francia vs Australia (7.00), Argentina vs Islandia (10.00), Perú vs Dinamarca (13.00) y Croacia vs Nigeria (16.00). A las 11.30 inicia el acto de apertura con la participación de Ronaldo, el cantante Robbie Williams y la soprano Aida Garifullina. Media hora después, Rusia y Arabia Saudita protagonizarán el partido inaugural. Más de 80 mil personas dirán presentes hoy en el Estadio Olímpico Luzhnikí para presenciar la fiesta inaugural del Mundial Rusia 2018 . La ceremonia de apertura de la máxima cita del fútbol mundial comenzará a las 11.30 de nuestro país, media hora antes del partido inaugural que tendrá al local Rusia y a Arabia Saudita como protagonistas desde las 12.00. El maestro de ceremonia será el exfutbolista brasileño Ronaldo y habrá dos figuras excluyentes: la estrella del pop Robbie Williams y la intérprete de ópera rusa Aida Garifullina brindarán un show en la inauguración que, según los organizadores, tendrá a la música como principal protagonista y será más sencillo y más breve que en anteriores ediciones anteriores. Por eso, Rusia y Arabia Saudita (dirigido por el argentino Juan Antonio Pizzi) comenzará apenas media hora después del inicio del acto de apertura. "El partido inaugural siempre es muy simbólico; es ese instante en que te das cuenta de que el gran momento que llevabas cuatro años esperando, como jugador o aficionado, por fin ha llegado. Nadie sabe qué pasará en las cuatro semanas del campeonato, pero todo el mundo está seguro de que será memorable", afirmó Ronaldo. "Por supuesto, también es un partido emotivo para los anfitriones. Después de tanto trabajo duro, de repente, el mundo entero se ha reunido en tu propia casa para celebrar su amor por el fútbol. Lo sentí en Brasil hace cuatro años, y ahora estoy feliz por compartir esta emoción también con los rusos" continuó el ídolo de Brasil en declaraciones a la prensa en el marco de este puntapié inicial de "Rusia 2018". EL MUNDIAL De la Copa del Mundo participan 32 selecciones divididas en ocho zonas. Los dos primeros de cada una avanzarán a los Octavos de Final y conformarán el camino que definirá a los finalistas. El partido decisivo se disputará el domingo 15 de julio en el mismo estadio de Luzhinki en el que hoy se pondrá en marcha la acción. Los ocho grupos de este Mundial están conformados de la siguiente manera: Zona A: Rusia, Arabia Saudita, Uruguay y Egipto. Zona B: Portugal, España, Marruecos e Irán. Zona C: Francia, Dinamarca, Australia y Perú. Zona D: Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria. Zona E: Brasil, Suiza, Serbia y Costa Rica. Zona F: Alemania, Suecia, Corea del Sur y México. Zona G: Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá. Zona H: Polonia, Colombia, Senegal y Japón.



DONDE EMPIEZA Y TERMINA. EL ESTADIO OLÍMPICO LUZHNIKI ALBERGARÁ LA FIESTA INAUGURAL, EL PRIMER PARTIDO Y TAMBIÉN LA FINAL DE ESTA COPA DEL MUNDO. ARGENTINA: SAMPAOLI VOLVIÓ A REPETIR A LOS MISMOS TITULARES En la práctica de ayer, el entrenador mantuvo la misma alineación. En la práctica de ayer, el entrenador argentino Jorge Sampaoli volvió a repetir la misma formación con la que ha trabajado en los últimos días y todo indica que no habrá modificaciones de cara al sábado, cuando Argentina enfrente a Islandia en su debut. De hecho, fue la tercera vez consecutiva que el hombre de Casilda plantea la posible alineación titular con Eduardo Salvio como lateral derecho en lugar de Gabriel Mercado; Lucas Biglia como acompañante de Javier Mascherano en el centro del mediocampo; y Sergio Agüero como referencia ofensiva. El resto del equipo ya asomaba desde la concentración en Barcelona, especialmente tras la lesión de Manuel Lanzini, que terminó de abrirle la puerta a Maximiliano Meza como titular. Por lo tanto, los once que saldrían a la cancha el sábado serían: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi; Ángel Di María; y Sergio Agüero. Así, la principal novedad del miércoles en Bronnitsy, donde está refugiada la Selección Argentina fue el regreso a la normalidad de Ever Banega, quien trabajó sin inconvenientes a la par de sus compañeros. En tanto, en diálogo con la prensa, el arquero Wilfredo Caballero destacó la preparación que realizó la Selección Argentina de cara al debut del sábado frente a Islandia: "La preparación ha sido muy buena desde que iniciamos todo este proceso, más allá de las pérdidas de (Manu) Lanzini y Chiquito Romero", explicó el arquero del Manchester City, quien le ha ganado la pulseada a Franco Armani y Nahuel Guzmán. ARGENTINA: SAMPAOLI VOLVIÓ A REPETIR A LOS MISMOS TITULARES Despidió a Lopetegui, que arregló con el Real Madrid. Asumió Hierro en su lugar. En una noticia que sorprendió a todos en Rusia y que tomó tintes de escándalo en la prensa mundial, la Real Federación Española de fútbol decidió ayer despedir al entrenador de la Selección, Julen Lopetegui, a dos días del debut de España en la Copa del Mundo (juega mañana contra Portugal). Este miércoles se conoció, en primera instancia, que Lopetegui será el próximo entrenador de Real Madrid y que así daría por finalizado su contrato con la Real Federación Española, ampliado hace tres semanas hasta 2020. Entonces, la Copa del Mundo pasó a ser el nuevo límite de su vínculo. Sin embargo, Lopetegui nunca imaginó que no llegaría al debut: ayer fue despedido como DT de la selección y Fernando Hierro, actual Director Deportivo de la Federación, emblema de la "furia española" y símbolo del Real Madrid, estará sentado en el banco de suplentes mañana viernes ante Portugal. El anuncio se dio ayer al mediodía en Krasnodar, en una conferencia de prensa a la que solo concurrió Luis Rubiales, el presidente de la federación. "Nos hemos visto obligados a prescindir de los servicios del seleccionador nacional. La negociación de Lopetegui tuvo lugar sin ningún aviso previo a la Real Federación, apenas cinco minutos antes de la nota de prensa. Hay valores que respetar. No me siento traicionado, pero las formas son importantes", señaló Rubiales, quien no confirmó en ese momento al sustituto sino una hora después vía un comunicado oficial. "Parece un momento de debilidad, pero estoy seguro que esto nos hará más fuerte", añadió el presidente de la federación. EL MUNDIAL 2026 TENDRÁ TRES ORGANIZADORES Y 48 PARTICIPANTES Se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México y sumará 16 equipos más. Ayer, el Congreso de la FIFA se reunió en Moscú, donde votó y decidió que el Mundial de Fútbol 2026 sea organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Así, será la primera Copa de Mundo que se juegue en tres países diferentes. La candidatura norteamericana se impuso a Marruecos por 134 a 65 votos y albergará el primer "Mundial XXL" de la historia, ya que la cifra de equipos participantes aumentará de 32 a 48 selecciones. De esta manera, la Copa del Mundo retornará a Norteamérica, que no ve un Mundial desde Estados Unidos 1994. México, por su parte, se convertirá en el primer país que organiza tres ediciones, tras haber albergado ya en solitario las de 1970 y 1986. Igualmente, en 2026, Estados Unidos será el escenario principal. Según el plan de la candidatura, 60 de los 80 partidos se jugarán en suelo estadounidense. México y Canadá recibirán cada uno diez encuentros. De acuerdo al dossier presentado por la candidatura ganadora, el Mundial 2026 tendrá 16 sedes que serán elegidas de un grupo de 23. Las 48 selecciones clasificadas se dividirán el 16 grupos de tres. Las dos primeras de cada zona avanzarán a los 16vos de Final, por lo que los equipos que lleguen a la final disputarán siete partidos, al igual que en el formato actual. Es la primera vez que la sede del Mundial no se elige a través del Comité Ejecutivo de la FIFA, organismo ya desaparecido y que estaba formado por un puñado de poderosos dirigentes. Tras las sospechas en las elecciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, la FIFA cambió su reglamento y ayer fueron 203 las federaciones nacionales que votaron.

Hoy comienza el Mundial

