La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 También paran hoy los Camioneros









POR EL PARO DE, HOY NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Por el paro nacional de camioneros establecido para este jueves 14, la empresa Agrotécnica Fueguina no prestará el servicio de recolección de residuos en toda la ciudad. Por ello, desde la Subdirección de Higiene Urbana se aconseja a los vecinos no retirar la basura de sus hogares para colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad. El servicio se reanudará de manera habitual el viernes 15. Reclaman un aumento del 27%. Se sumarán a una movilización que también integrarán las dos CTA y organizaciones sociales. El Sindicato de Camioneros concretará hoy jueves un paro nacional a raíz del conflicto salarial. La medida de fuerza se da tras fracasar audiencias con las cámaras empresariales en las que el sindicato se mantuvo en su pedido de aumento del 27%, en medio del enfrentamiento entre los Moyano y el Gobierno que promueve una pauta salarial inferior. El martes, la negociación entre Camioneros y la federación que agrupa a las cámaras del transporte (Fadeeac) volvió a quedar en punto muerto. Aunque después de que el gobierno de Mauricio Macri convalidó un plus de 5 puntos para los gremios que cerraron sus paritarias en 15% se esperaba que las empresas ofrecieran un 20% de aumento a los camioneros, la reunión fracasó. Los enviados de Moyano dejaron un escrito para ratificar el paro de hoy y el reclamo de una recomposición salarial del 27 por ciento. Los empresarios transmitieron que solo volverán a negociar "cuando se restablezca el orden", es decir, cuando haya pasado la huelga. Un dato no menor: los gremialistas se retiraron sin firmar el acta de la reunión, lo que los expone a recibir sanciones. Lo mismo ocurre respecto del paro de este jueves, porque está vigente una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Camioneros podría tener que pagar una multa y hasta podría perder la personería gremial. La huelga afectará a ramas de la actividad de los camioneros, por lo cual no habrá transporte de mercaderías, de caudales, ni recolección de residuos (ver aparte para nuestra ciudad). En tanto, también los gremios de las dos CTA realizarán una huelga y sumarán una movilización, incluyendo a camioneros, docentes y estatales, por paritarias mayores al 15% y en rechazo al acuerdo con el FMI. También participarán integrantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, CTEP y la CCC. Por eso se espera un acto en el que se pronunciarían duras críticas contra el Gobierno.



