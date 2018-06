La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Deploración de la muerte de Wana

Por Raúl De Paoli







In memoriam Ariel Culzoni (05-09-1964 / 12-06-2017) En la monumental Living In The Material World, documental de Martin Scorsese sobre George Harrison, relata Tom Petty que la mañana en que murió Roy Orbison recibió un llamado de George: "¿No te alegra no haber sido vos?". Vino a mi memoria esta muestra del oscuro humor de Harrison, cuando imaginé la carcajada inimitable de Wana frente a una noticia de similar calibre. Petty y Orbison, junto a George Harrison, Jeff Lynne y Bob Dylan habían conformado un exitoso supergrupo a mediados de los ochentas, The Traveling Wilburys. Y no, no nos alegra no haber sido ninguno de nosotros. Y ninguno de nosotros recibió un llamado semejante el día en que Wana murió, porque sólo Wana hubiese podido hacerlo, a pesar de ser Ringo, y no George, su beatle favorito. El humor de Wana daba cuenta de cierto "entendimiento" de la realidad del tipo "la vida no tiene nada de gracioso, así que es precisamente de eso de lo que nos vamos a reír". A carcajadas. ¿Qué pasa si el rápido que viene de Rosario no para en Campana, y necesito bajarme, porque son las cinco de la mañana y estoy cansado de viajar? Me tiro ¿Si se me termina el helado y luego el vasito? Me como la servilleta y luego la cucharita de plástico ¿Si compro una revista y me desafían a leerla "toda"? Me siento y lo hago: "adidasadidasadidasadid…" El Zen de Wana -su innata captación no-verbal de la realidad- lo hizo habitar un mundo donde las palabras siempre estuvieron de más. No casualmente eligió la literatura - el reino de las palabras- como su profesión definitiva. Si las cosas que importan no se pueden expresar con palabras, que éstas sirvan para divertirse. En el sentido "wanístico", como verbo superior de la cosmovisión "wano-maradoniana". ¿Maradoniano y riverplatense? ¿Cómo es eso? Véaselo como si se tratara del más bostero de las gallinas, el tipo que se siente más cómodo cuanto más de visitante juega. Como con Los Cuatro de Dresde, o de cuando el fútbol de canchas irregulares conoció la cima del desparpajo. La gambeta eterna, la cabeza siempre abajo, pegar la vuelta una vez que se ha llegado al arco rival, jamás un pase al compañero mejor ubicado, jamás un reproche, ni menos una palabra de aliento. Y esa carcajada. Siempre. Con la vista al cielo y la voz finita de casi llanto. La misma que ejercía frente a las golpizas, a las que nunca contestaba en los mismos términos. Lo que dolía (al resto) era la risa por ser blanco de todos los amasijos. Su modo de entender el truco ilustra su concepción del juego: casi nunca ganaba pero aportaba las resoluciones más espectaculares: Los Reyes del Truco. No era su estilo una cuestión de cantar gratuitamente falta envido con veintidós ni vale cuatro con una sota: se trataba de renunciar de antemano a las comodidades y certezas del triunfo. Jugaba a las damas, lo hemos visto en trasnoches veraniegas, contra el Pollo Müller. Primero por el café o los tragos; luego, ya sin un mango, apostaban el documento de identidad, prolijamente destruido luego por el ganador, y por último, jugaban por el papelito que la policía entregaba como constancia por la pérdida del DNI: El Deporte y el Hombre. Como cuando viajaba en tren y, luego de haber pagado el boleto, lo tiraba por la ventanilla (e "invitaba" a hacerlo a quien viajara con él) con la posibilidad cierta -y casi siempre confirmada- de ser atrapado por los guardas de la terminal. Una vez allí, no se trataba de pagar mansamente -y doblemente- el pasaje, sino de insistir con la inverosímil verdad de los hechos: "teníamos boletos, pero ahora mismo no los encontramos". No sé bien qué, pero algo hemos aprendido en esos viajes. Y ciertamente es mucho lo que hemos aprendido con y de él. El desapego repentino: dejar una propina equivalente a todo el dinero que llevaba encima (justo el día de cobro). No lo tuvimos como profesor, cosa que quienes sí disfrutaron los llevó a despedirlo con desconsolada congoja, justo hace un año, el día en que nos quedamos sin palabras. Ese día creímos que se trataba de un nuevo chiste. Que en cualquier momento se develaba la joda y lo volvíamos a cagar a palos. Para que se ría a carcajadas. Pero no. No era chiste. O era el mejor de la historia… Qué clase de amigo fue Wana, nos preguntamos. Y cuesta encontrar algo que lo defina por fuera de frases remanidas. Pero por fortuna encontramos ayuda en una novela de David Foenkinos, que a su vez la encontró en otro lado. Dice haber oído que "un verdadero amigo es alguien a quien puedes llamar en mitad de la noche para que te ayude a deshacerte de un cadáver". Entonces, ahora ¿a quién llamar para que nos ayude a deshacernos de este indeseado cadáver?



