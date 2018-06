La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Semanario del Pescador:

Encontramos a Los Grandes del Uruguay

Por Luis María Bruno







Cuantas veces repetimos que no hay dos sin tres, bueno esta vez para nosotros se cumplió, a lo que me refiero específicamente es a nuestra visita a Villa Paranacito donde fuimos por tercera vez al encuentro de nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui y desde donde salimos en busca de pejerreyes al río Uruguay. En nuestra primer visita a fines de Abril no pudimos dar con los pejerreyes, en la segunda visita en mayo solo dimos con un par de ellos, por lo que teníamos todas las fichas puestas en esta tercer visita ya que los informes que nos llegaban desde la hermosa Paranacito daban cuenta de pejerreyes de excelentes portes. Esta salida promediando las seis de la mañana como de costumbre contó con la compañía de los amigos y colaboradores Jorge Robson y Gustavo Sandoval, después de levantar unas buenas porciones de mojarras en La Estación Del Pescador a metros del peaje Zarate Brazo Largo continuamos viaje hasta el estacionamiento frente al banco de Paranacito donde nos encontraríamos con Gustavo Una vez a bordo navegamos hasta Altos de la Tinta donde se sumó Leonardo Tripodi propietario del complejo, ahora si viajamos y salimos por el Martínez al río Uruguay, donde armamos nuestros equipos y con el ancla de capa y ceba colocada nos largamos al garete promediando las ocho y media de la mañana, los pique no se hicieron esperar con excelentes portes de pejerreyes muy vigorosos y combativos que promediaron entre los 39 y 42 centímetros. De momentos el pique se daba en todas las cañas a la vez y se nos complicaba muchísimo poder definir las profundidades de las brazoladas ya que se daban en todas las medidas, podíamos lograr capturas en brazoladas de 15 centímetros como en las de 25, 35, 50 o 60 centímetros, realmente una jornada excepcional con el viento justo la marejada justa y excelentes piques. En uno de los piques registrados por Leonardo al realizar la clavada las boyas les desaparecieron del agua y mientras recogía el multi de su reel se daban cuenta con Gustavo de la falta de un copo abordo, pues bien la subida a bordo por parte de Gustavo fue impecable tomando la brazolada del anzuelo y al pejerrey por el lomo el que una vez a bordo peso 880 gramos de pura potencia. Creo sinceramente que este es el momento justo para salir a buscar los pejerreyes del rio Uruguay y mucho mejor si es con el servicio calificado de dos guías de pesca como lo son Gustavo y Leonardo. En nuestro programa de TV Nº 727 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Leonardo con su excelente captura de 880 gramos.



