La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PRIVATIZACIONES A LA PARISIEN: El gobierno francés anunció sus primeras grandes privatizaciones bajo el presidente Emmanuel Macron.- AGUINALDO PAGARÁ GANANCIAS: El ministro de Trabajo ratificó que el Gobierno no eximirá del pago del impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo.- LA SALUD PRESIDENCIAL: a Mauricio Macri se le detectó un quiste pancreático de carácter benigno.- CONFLICTO QUÍMICO: Trafigura paralizó por tiempo indeterminado la refinería que opera en Bahía Blanca.- SIGUE ESCALANDO: El dólar cerró este miércoles a $26,68 para la venta.- AGUINALDO PAGARÁ GANANCIAS El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó este miércoles que el Gobierno no eximirá del pago del impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo de junio, como reclamó la oposición y también la CGT. "Tenemos que cuidar los recursos escasos que tiene el Estado, por eso hablamos de prioridades. Yo entiendo el impacto que tiene el Impuesto a las Ganancias, pero hace 18 meses aprobamos un proyecto de ley consensuado con la oposición y con los dirigentes sindicales", sostuvo el funcionario. LA SALUD PRESIDENCIAL Al presidente Mauricio Macri se le detectó este miércoles un quiste pancreático preexistente de carácter benigno", por el cual "no es necesario realizar tratamiento alguno". Así se informó desde la Presidencia a través de un parte oficial en el que se confirmó que el resultado surgió de un chequeo médico realizado este miércoles por la mañana en el Centro de Diagnóstico Maipú, por medio de una resonancia magnética. CONFLICTO QUÍMICO La empresa holandesa Trafigura paralizó por tiempo indeterminado la refinería de combustibles que opera en Bahía Blanca debido al alza del precio del petróleo y la devaluación del peso. "Por falta de disponibilidad de materia, a partir del 12 de junio a las 6:00 procederemos al paro de las unidades Topping 1, Topping 2, Vacío y Visbreaker", comunicó la compañía a sus empleados de la planta ubicada en la ciudad del sur bonaerense. SIGUE ESCALANDO El dólar escaló este miércoles 30 centavos, a $26,68 para la venta, en una jornada volátil en la cual el Banco Central intervino con ventas y luego se mantuvo al margen de las operaciones. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete finalizó la rueda a $25,71 para la punta compradora y a $26,68 para la vendedora. PRIVATIZACIONES A LA PARISIEN El gobierno francés anunció en las últimas horas sus primeras grandes privatizaciones bajo el presidente Emmanuel Macron, con el objetivo de financiar un fondo para la innovación y reducir parte de la deuda pública. Según un proyecto de ley anunciado el martes por la noche, el gobierno reducirá su participación en el capital del gestor de aeropuertos Aeroports de Paris (ADP), en la compañía que tiene el monopolio de juegos de lotería en Francia, La Francaise des Jeux, y el grupo energético Engie, aunque sin especificar en qué cantidades.



